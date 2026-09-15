POZA KAO HULIO, GLAS KAO SLAVKO: Banjac ponovo pred beogradskom publikom (FOTO)

POPULARNI pevač Slavko Banjac, koga publika s razlogom zove „Čovek glas“, prirediće veliki solistički koncert 17. novembra u MTS dvorani.

Foto: Anđela Koloni

Pred beogradskom publikom pevaće pesme koje su obeležile čitave generacije, ali i još jednom pokazati zašto je, uprkos godinama na sceni, ostao prepoznatljiv i autentičan, pre svega zahvaljujući svom raskošnom glasu i pesmama koje ne gube na vrednosti.

Banjac koncert najavljuje sa posebnom radošću, a sudeći po njegovom raspoloženju, publiku očekuje veče ispunjeno velikim hitovima. Na repertoaru će se naći pesme „Ne verujem lepim ženama“, „Daleko, ko zna gde“, „Vino mi uzima dušu“, „Kasno je“, „Pevaću da te zaboravim“ i brojni drugi hitovi koji su obeležili njegovu karijeru. Foto: Anđela Koloni

Zanimljivo je da je pažnju privukla i fotografija kojom Slavko najavljuje koncert. Zbog načina na koji pozira, njegovi fanovi su primetili da pomalo podseća na legendarnog španskog pevača Hulija Iglesijasa. Pevač se na tu opasku našalio, prihvativši simpatično poređenje koje su mu namenili upravo oni koji ga najbolje poznaju, njegova publika.

- Radujem se koncertu i susretu sa svojom publikom. Biće to veče pesama koje svi dobro poznaju i koje su, na neki način, postale deo naših života - poručuje Banjac za "Večernje novosti".

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