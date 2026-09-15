PORODICA TOME ZDRAVKOVIĆA STIGLA U SRBIJU: Koncertom obeležavaju 35 godina od smrti legendarnog pevača (FOTO)
PORODICA Tome Zdravkovića stigla je u Srbiju, a među njima je i njegova supruga Gordana Goca Zdravković, povodom obeležavanja 35 godina od smrti legendarnog pevača i boema.
Tim povodom, 30. septembra u Sava Centru biće održan veliki koncert u Tominu čast, na kojem će brojna poznata imena estrade izvoditi njegove bezvremenske pesme.
I tri i po decenije nakon njegove smrti, Tomin glas i dalje živi kroz pesme o ljubavi, čežnji i neprebolu, koje su obeležile generacije.
Biće to veče posvećeno uspomeni na umetnika čije pesme ni danas ne prestaju da se pevaju.
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