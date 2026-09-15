MUZEJ NEVINOSTI: Slađana Mandić i Peđa Jovanović privukli pažnju širom regiona (FOTO)
PEVAČI Slađana Mandić i Peđa Jovanović udružili su glasove u emotivnom duetu "Muzej nevinosti", koji je već privukao pažnju publike širom regiona.
Njihova zajednička pesma donosi snažnu emotivnu priču, a na ovaj muzički spoj pozitivno su reagovale i brojne kolege.
Tekst i muziku za "Muzej nevinosti" potpisuje Saša Lazić, dok je aranžman uradio Adis Sirbubalo. Slađana ističe da je saradnja s Peđom nastala potpuno spontano, ali da je od prvog trenutka verovala u pesmu.
- Oboje verujemo u numeru koju smo radili s puno ljubavi. Sjajna saradnja desila se spontano. Moj muzički producent Saša Lazić uradio je sjajnu baladu i odmah je zamislio kao duet. Odmah smo u njoj videli Peđu i njegovu emociju. Njeguje vrlo sličan stil poput mene, ima dušu i bilo nam je drago kada mu se pesma dopala i ona nas je povezala. Imala sam zadovoljstvo da budem gošća na Peđinom solističkom koncertu u "Zetri". Tada sam osetila energiju i spoj naših glasova. Jako ga cenim i poštujem i nije bez razloga na vrhu estrade.
I Peđa je imao samo reči hvale za pesmu i spot koji je sniman okolini Novog Sada.
- Sve se lepo poklopilo i složilo. Dugo se znam sa Slađom. Bila mi je gost na koncertu u sarajevskoj "Zetri" i izuzetno cenim kako peva i kako gradi svoju karijeru. Saša Lazić me pozvao i poslao pesmu. Jako mi se dopala. Sada je na publici, koja nam je najbitnija, da donese svoj sud.
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