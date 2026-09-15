Poznati

MUZEJ NEVINOSTI: Slađana Mandić i Peđa Jovanović privukli pažnju širom regiona (FOTO)

Dušan Cakić

15. 09. 2026. u 17:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PEVAČI Slađana Mandić i Peđa Jovanović udružili su glasove u emotivnom duetu "Muzej nevinosti", koji je već privukao pažnju publike širom regiona.

МУЗЕЈ НЕВИНОСТИ: Слађана Мандић и Пеђа Јовановић привукли пажњу широм региона (ФОТО)

Foto: Luka Spremo

Njihova zajednička pesma donosi snažnu emotivnu priču, a na ovaj muzički spoj pozitivno su reagovale i brojne kolege.

Tekst i muziku za "Muzej nevinosti" potpisuje Saša Lazić, dok je aranžman uradio Adis Sirbubalo. Slađana ističe da je saradnja s Peđom nastala potpuno spontano, ali da je od prvog trenutka verovala u pesmu.

- Oboje verujemo u numeru koju smo radili s puno ljubavi. Sjajna saradnja desila se spontano. Moj muzički producent Saša Lazić uradio je sjajnu baladu i odmah je zamislio kao duet. Odmah smo u njoj videli Peđu i njegovu emociju. Njeguje vrlo sličan stil poput mene, ima dušu i bilo nam je drago kada mu se pesma dopala i ona nas je povezala. Imala sam zadovoljstvo da budem gošća na Peđinom solističkom koncertu u "Zetri". Tada sam osetila energiju i spoj naših glasova. Jako ga cenim i poštujem i nije bez razloga na vrhu estrade.

I Peđa je imao samo reči hvale za pesmu i spot koji je sniman okolini Novog Sada.

- Sve se lepo poklopilo i složilo. Dugo se znam sa Slađom. Bila mi je gost na koncertu u sarajevskoj "Zetri" i izuzetno cenim kako peva i kako gradi svoju karijeru. Saša Lazić me pozvao i poslao pesmu. Jako mi se dopala. Sada je na publici, koja nam je najbitnija, da donese svoj sud.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVADBENU PROSLAVU TRAMPOVOG SINA PLATIO RUSKI OLIGARH: Putin ga nedavno odlikovao, on sinu američkog lidera zakupio privatno ostrvo

SVADBENU PROSLAVU TRAMPOVOG SINA PLATIO RUSKI OLIGARH: Putin ga nedavno odlikovao, on sinu američkog lidera zakupio privatno ostrvo