SVI IH OBOŽAVAJU, A OVO O NJIMA MALO KO ZNA: "Chegi" bend osvoja srca publike, vole ih i pevači i biznismeni (FOTO)
PUBLIKA ih obožava jer su jedinstveni, a jednu stvar o njima niko ne zna, "Chegi" bend čine vrhunski muzičari, usklađeni do savršenstva u svakom tonu - od vokala, preko ritma, do solo sekcija.
Za njih se može reći s pravom da su najobrazovaniji bend u Srbiji. Svi članovi su školovani muzičari i završili su muzičke akademije. Takođe, jedini su bend u zemlji sa verifikovanim svetskim šampionom u sastavu.
Oni su i najveći bend na ovim prostorima: 12 članova orkestra (8 vokala — 3 ženska i 4 muška, plus saksofon, truba, gitara, bas, klavijature, bubanj, harmonika, violina) i još 8 profesionalaca u tehničkoj produkciji (ozvučenje, rasveta, ton, logistika) na svakom nastupu, a svi su kao jedan, daju sve od sebe i na svakom nastupu donesu nešto novo.
Na bini ih spaja energija, elegancija i želja da svaka proslava postane priča koja se pamti. Njihovi nastupi su pažljivo režirani, pre svege stajling, energija, a onda i koreografija, ali i pesme koje pevaju, pažljivo su birane da publika uživa u svakom segmentu njihovog nastupa.
Orkestar čini veliki broj vokala i instrumenata, što svaku svirku čini raznovrsnom i energičnom. Dinamičan šou program je nešto što ih krasi, a na svadbama svojim preformansima, ostavljaju sve bez daha, te publika i gosti igraju sa njima od početka do kraja.
Oni svog program uvek prilagođavaju željama, nema šta ne pevaju, od popa, rocka, narodne, strane do starogradske muzika.
- Kada nastupamo na svadbama, gde su ukusi gostiju različiti, trudimo se da spojimo sve žanrove u jedinstvenu celinu koja prati atmosferu, ali uvek ostaje u skladu sa vizijom mladenaca - rekao je član benda.
Šira javnost ih zna i po učešću na Pesmi za Evroviziju: 2022. sa numerom „Devojko sa plamenom u očima" (2. mesto po glasovima publike u polufinalu, 6. u finalu) i 2023. sa „Svadba ili kavga" (2. mesto po glasovima publike u polufinalu, 7. u finalu).
Publika ih ipak najviše prepoznaje po snimku „Evolucija EX YU muzike", po akapela snimcima koji su svi bili viralni, i po specifičnoj energiji koju ekipa nosi na bini i van nje.- Svirali su i mnogim poznatim ličnostima, sportistima, biznismenima i kompanijama...
Neke od njihovim autorskih pesama sa zvaničnim spotovima su: „Moja mila", „Lažu me", „Ja sam preživeo", „Zvona iznad Beograda", „Uzmi me", „Jedna noć", „Ja ostavih snove"...
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