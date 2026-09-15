TAJNO SE UDALA, SRBIN NAPRAVIO ATMOSFERU ZA PAMĆENJE: Borko Radivojević zvezda venčanja rumunske pevačice (FOTO)

JEDNA od najpoznatijih rumunskih pevačica zabavne i tradicionalne muzike Carmen Chindriș udala se 8. septembra u rodnoj Bârsani, u oblasti Maramureš, a o njenom venčanju već danima pišu tamošnji mediji.

Foto: Aleksandar Spasovski

I dok su rumunski portali posebnu pažnju posvetili tajnosti ceremonije, tradicionalnoj nošnji koju je Carmen odabrala za crkveno venčanje i emotivnom prvom plesu mladenaca, za atmosferu na velikom slavlju bio je zadužen i jedan od najpoznatijih srpskih harmonikaša Borko Radivojević.

Borko je bio jedna od glavnih muzičkih zvezda večeri, a svojim prepoznatljivim stilom i repertoarom napravio je atmosferu za pamćenje. Gosti su gotovo bez prestanka bili na nogama, dok je srpski virtuoz na harmonici još jednom pokazao zbog čega upravo u Rumuniji uživa status koji daleko prevazilazi granice Srbije.

To, međutim, nije slučajnost. Rumunska publika već godinama odlično poznaje Radivojevića, a i srpski mediji su ranije pisali o njegovoj ogromnoj popularnosti u ovoj zemlji. Foto: Aleksandar Spasovski

Tokom jednog od njegovih gostovanja u Temišvaru lokalni sagovornici opisivali su ga kao jednog od najtraženijih srpskih muzičara u Rumuniji, navodeći da se za njegove nastupe traži karta više i da je posebno popularan na velikim privatnim proslavama.

Posebno zanimljiv detalj jeste da je upravo Carmen želela da Borko bude deo njenog velikog dana.

Pevačica je ranije izrazila želju da joj Radivojević zasvira na venčanju, a njeni prijatelji odlučili su da joj prirede iznenađenje i tu želju pretvore u stvarnost. Borka su doveli kao specijalnog gosta večeri, ne otkrivajući mladi do poslednjeg trenutka šta su joj pripremili. Foto: Aleksandar Spasovski

Kada se pojavio sa harmonikom, usledilo je oduševljenje, a slavlje je vrlo brzo preraslo u pravu balkansku feštu. Tako je jedan od najvažnijih dana u životu rumunske pevačice dobio i snažan srpski pečat, dok je Borko Radivojević još jednom potvrdio status muzičara čije ime u Rumuniji očigledno ima posebnu težinu.

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