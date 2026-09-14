BILI SU ŠLAG NA MUZIČKU TORTU: Delije podržale Deliju Dragana Kojića Kebu (FOTO)
FOLK zvezda Dragan Kojić Keba održao je u subotu uveče veliki solistički koncert "Sad i ko zna kad" na "Tašmajdan", priredivši publici muzičko veče ispunjeno hitovima, emocijama i brojnim iznenađenjima.
"Tašmajdan" je bio krcat, a publika je od prvog do poslednjeg takta pevala sa jednim od najprepoznatljivijih glasova domaće muzičke scene.
Dragan je koncert otvorio u velikom stilu, a ređali su se hitovi koji su obeležili njegovu višedecenijsku karijeru. Publika je u glas pevala „Bre gidi džanum“, „Zapaliću pola grada“, „Plavo oko plakalo je“, „Kukavica“, „Ona to zna“, ali i brojne druge pesme koje su Tašmajdan pretvorile u ogromnu pevačku arenu.
Posebnu atmosferu doneli su i Kebini gosti, među kojima su bili Ana Bekuta, Tanja Savić, Al Dino, reper 2Soma i drugi muzički prijatelji. Svako od njih doprineo je spektaklu, a publika je sa oduševljenjem dočekala zajedničke nastupe.
Bio je to jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri, a folk as je posle koncerta za "Večernje novosti" posebno izdvojio upravo svoje mlade navijače.
– Zahvaljujem se publici na velikoj poseti i jednostavno sam prepoznao da su mi dali mnogo više nego što su hteli i imali, ali i moj osećaj je bio da odavno nisam na sceni dao više od sebe nego što sam mogao i želeo te noći. To je, u stvari, suština svega. A poseban pozdrav mojim mladim Delijama, koji su bili baš vrh i šlag na tu noć, bolje rečeno muzičku tortu.
Crvene baklje, hiljade glasova i Kebin snažan vokal pretvorili su prepuni "Tašmajdan" u spektakularnu muzičku arenu i potvrdili da njegove pesme i posle više decenija okupljaju generacije.
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