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ŽELIM DA TO BUDE POSEBNO VEČE, PUNO EMOCIJA: Isak Šabanović zakazao prvi koncert u karijeri (FOTO)

Dušan Cakić

14. 09. 2026. u 16:00

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PEVAČ Isak Šabanović prirediće svoj prvi solistički koncert u MTS dvorani, gde će spojiti rok i narodne hitove.

ЖЕЛИМ ДА ТО БУДЕ ПОСЕБНО ВЕЧЕ, ПУНО ЕМОЦИЈА: Исак Шабановић заказао први концерт у каријери (ФОТО)

Foto: Novosti

Pevač će prirediti svoj prvi solistički koncert u Beogradu, koji je zakazan za 5. decembar u MTS dvorani.

Pošto je svoje prve muzičke velike korake napravio upravo u srpskoj prestonici, gde je milionima ljudi ostavio utisak najboljeg rokera u takmičenju "Zvezde Granda" osvojivši drugo mesto, muzičar je odlučio da njegov prvi spektakl bude upravo u Beogradu.

Foto: Ataimages.rs/ A.A.

Nakon uspešne letnje turneje, Šabanović je počeo sa pripremama za koncert, počevši od tonskih probi, biranja repertoara i specijalnih gostiju. Iako mu je rok u duši, na njegovom spisku pesama naći će se i neki od vanvremenskih narodnih hitova.

- Budući da se muzikom bavim dugi niz godina, u Beogradu sam se afirmisao i ušao u estradni svet. Odavno sam ovo planirao, ali plašio sam se da napravim prvi korak. Na nagovor mog tima, rešio sam da zakažem MTS dvoranu, čiji je prostor intiman i prelep. Neka sve ide spontano, pa kako bude. Ovo ne radim, da bih rasprodao dvoranu, iako je to na kraju nama svima cilj. Želim da bude posebno veče sa puno emocija, nadam se da se neću rasplakati kao što to umem (smeh) - izjavio je Isak, koji priprema i novi album.

 

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