ŽELIM DA TO BUDE POSEBNO VEČE, PUNO EMOCIJA: Isak Šabanović zakazao prvi koncert u karijeri (FOTO)
PEVAČ Isak Šabanović prirediće svoj prvi solistički koncert u MTS dvorani, gde će spojiti rok i narodne hitove.
Pevač će prirediti svoj prvi solistički koncert u Beogradu, koji je zakazan za 5. decembar u MTS dvorani.
Pošto je svoje prve muzičke velike korake napravio upravo u srpskoj prestonici, gde je milionima ljudi ostavio utisak najboljeg rokera u takmičenju "Zvezde Granda" osvojivši drugo mesto, muzičar je odlučio da njegov prvi spektakl bude upravo u Beogradu.
Nakon uspešne letnje turneje, Šabanović je počeo sa pripremama za koncert, počevši od tonskih probi, biranja repertoara i specijalnih gostiju. Iako mu je rok u duši, na njegovom spisku pesama naći će se i neki od vanvremenskih narodnih hitova.
- Budući da se muzikom bavim dugi niz godina, u Beogradu sam se afirmisao i ušao u estradni svet. Odavno sam ovo planirao, ali plašio sam se da napravim prvi korak. Na nagovor mog tima, rešio sam da zakažem MTS dvoranu, čiji je prostor intiman i prelep. Neka sve ide spontano, pa kako bude. Ovo ne radim, da bih rasprodao dvoranu, iako je to na kraju nama svima cilj. Želim da bude posebno veče sa puno emocija, nadam se da se neću rasplakati kao što to umem (smeh) - izjavio je Isak, koji priprema i novi album.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAGRAĐENA KAO IKONA MUZIKE: Dragana Mirković dobila još jedan Oskar u rukama (FOTO)
13. 09. 2026. u 23:22
NAJPONOSNIJI OTAC: Nataša Kojić Taša Kebina najposebnija gošća na koncertu (FOTO)
12. 09. 2026. u 22:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)