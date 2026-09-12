NISMO JOJ NEPRIJATELJI: "Tap 011" o novoj članici, odlasku Ivane Peters i odnosima posle 32 godine (FOTO)

GRUPA "Tap 011" jedan je od najprepoznatljivijih sastava domaće muzičke scene, a posle više od tri decenije postojanja nastavlja da traje u novom sastavu.

Foto: Novosti

Umesto Ivane Peters, koja je nedavno iznenada napustila grupu, na mesto nove članice došla je pevačica Ivana Vladović. Iako je promena donela novu energiju, odlazak nekadašnje koleginice otvorio je i mnoga pitanja, posebno nakon njenih javnih istupa u kojima je govorila o razlozima zbog kojih je odlučila da nastavi samostalno, ali i o tome da se, po njenim rečima, grupa zapravo povukla.

Članovi grupe „Tap 011“ Milan Bojanić, Đorđe Pajović Đole, Petar Stupar Pera i Goca Tržan sada su prvi put otvoreno govorili o svemu što se dogodilo, otkrili kako je Ivana Vladović prihvaćena u grupi, ali i izneli svoju stranu priče o odlasku Ivane Peters, odnosu koji danas imaju sa njom, kao i o tome šta im je u celoj situaciji najviše zasmetalo.

Na pitanje kako se snašla u novom okruženju, Ivana je odgovorila u svom prepoznatljivom, duhovitom maniru:

- Stalno me „maltretiraju“, tuku me, teraju me da radim neke stvari... (smeh) - našalila se Ivana, a onda ozbiljnije dodala:

- Sjajno su me prihvatili, kao i ja njih. Šalimo se i to je to.

Da je dolazak nove pevačice bio upravo ono što je grupi bilo potrebno, potvrdila je i Goca Tržan.

- Nas četvoro imamo dvesta godina i jače (smeh). Trebala nam je neka nova energija i onda je došla Ivana - priznvši da joj nije neobično što danas u grupi nema Ivane Peters.

- Nije nam čudno. Mislim da je „Tap 011“ mnogo više od Goce i Ivane. „Tap 011“ je vajb, energija, pre svega ono što smo mi nosili. Stvarno, i da ja ne pevam, bilo bi mi okej da neko drugi peva i ne bih imala gorčinu. Kad smo Ivana Peters i ja izašle iz grupe, došle su druge dve devojke.

U sve je, u svom maniru, uneo dozu humora i Đole:

- Što bi se reklo, nas trojica smo Tonči Huljić u jednom.

Međutim, kada su se dotakli odlaska Ivane Peters, atmosfera je postala ozbiljnija. Na pitanje da li su danas u kontaktu sa nekadašnjom koleginicom i šta se zapravo dogodilo, Goca je bila iskrena:

- Meni su zabranili da pričam, sad bih rekla nešto drugo.

Pera nije želeo da odlasku pripisuje veću težinu nego što je, po njemu, neophodno.

- Nema Goca za šta da se oštri. Ivana je prosto odlučila da krene da radi solo. Mi joj zaista želimo sve najbolje. Ona zaista zaslužuje da ima veliku karijeru jer je, uz svo poštovanje Goce, Ivana jedna od naših najboljih pevačica u zemlji. I nismo se čuli, nije se javila i to je to.

Goca je potom objasnila zbog čega su do sada uglavnom izbegavali da javno govore o celoj situaciji. Za njih je, kako ističe, najvažnije bilo da se posle 32 godine zajedničkog rada ne kaže nešto zbog čega bi kasnije svima bilo žao.

- Mi nismo mnogo izjavljivali upravo zbog toga što ne želimo da nešto što je trajalo 32 godine umažemo, kako se kaže, pomijama. Mislim da smo u toj situaciji mi ostavljeni, u stvari smo „goustovani“, tako se kaže danas. I onda smo videli neki podkast gde smo nabijeni na kolac. Bili smo šokirani, jer smo izašli na najbolji način, pitali smo sve moguće opcije. Ona nam se od decembra 2025. godine nikada više nije javila, nikome od nas. Foto: Novosti

Upravo im je, kako kaže Đorđe, najviše zasmetalo to što se u javnosti stvorio utisak koji se, prema njihovim rečima, razlikuje od onoga što se zaista dogodilo.

- Nama je jedino krivo kada Ivana daje intervjue i priča u prvom licu, „ja sam, ja sam“... To ne postoji. Devojka nas nikada više u životu nije okrenula i rekla: „Ne želim da pevam sa vama.“ Čak ni posle više od 30 godina nije to uradila. Odjavila nas je preko producenta, sad nam je to isto uradila preko posrednika i krivo nam je jer neko stvara takvu sliku u medijima, a istina je drugačija.

Goca smatra da je posebno bolno to što su, kako kaže, u javnosti prikazani na način koji nisu zaslužili.

- Napravila je jako ružnu sliku o svima nama u medijima, bez ikakvog razloga i povoda, i to je za nas bolno. To nema nikakve veze sa njenom kreativnošću i talentom, to je nesporno. Mi smo očekivali, ja sam tako uradila, da kaže bilo šta...

Ipak, bez obzira na sve što se dogodilo, „Tap 011“ ne namerava da se osvrće unazad. Njihova poruka je da život i grupa moraju da idu dalje.

- Ti imaš trenutke kada nemaš izbora. Mi nastavljamo dalje – rekao je Milan.

Posebno im je, kako priznaju, teško palo to što se sve završilo bez razgovora, iako su pored profesionalne saradnje godinama bili i prijatelji.

- Nas je povredila jer se nismo čak ni u ovoj situaciji razišli ljudski. Ivana nije došla i zvala Pera, Ivanu, Gocu i mene i sela sa nama i rekla: „Mene više ne radi da pevam u grupi.“ A u intervjuima priča da ima neprijatelje. Mi je ne mrzimo, niti smo joj neprijatelji, samo nam je čudno što se ona tako postavila - kaže Đorđe.

Goca podseća da su bili uz svoju koleginicu i u mnogim životnim situacijama, daleko izvan same muzike.

- Bili smo joj podrška u svemu što joj se dešavalo i to ona vrlo dobro zna.

I dok Đorđe smatra da bi sada morale da prođu godine kako bi se ponovo stvorila atmosfera kakva je nekada vladala među njima, Petar ne misli da je sve nepovratno.

- Ne mora ništa da prođe, što se mene tiče. Može da pozove na kafu, da sednemo i sve je okej.

Na kraju, članovi „Tap 011“ otkrili su i šta se zapravo dešava sa pesmama grupe, odnosno da li je Ivani Peters zabranjeno da ih izvodi.

- Ivana je kao razlog što nije htela da ima nastup sa nama navela to što ne želi da zbunjuje publiku, da sa nama ne peva naše pesme, već sama. Mi, kad smo nastavili dalje, zamolili smo je da ne peva naše pesme da ne zbuni publiku. Taj intervju koji je dala ima mnogo neistina, ali nema veze – iskren je bio Petar. Foto: Novosti

Dok jedni odlaze, a drugi dolaze, „Tap 011“ nastavlja svoj put. Novo pojačanje donelo je svežinu, ali grupa, kako njeni članovi ističu, odavno nije samo zbir imena koja su je činila. Za njih je to pre svega energija, prepoznatljiv zvuk i odnos sa publikom koji traje decenijama.

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