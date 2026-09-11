BILO JE LEPO BEZ SUVIŠNE POMPE: Kaja Ostojić proslavila 43. rođendan, a poseban povod bila je i godišnjica braka sa suprugom Milošem (FOTO)
POP zvezda Katarina Ostojić Kaja proslavila je 43. rođendan u svom domu na Kosmaju, okružena najbližim prijateljima, ali je ovo veče za nju i njenog supruga Miloša imalo još jedan poseban povod.
Pored Kajinog rođendana, slavila se i godišnjica njihovog braka i ljubavi, pa je proslava bila dvostruko značajna za ovaj par. Za ovu priliku prostor oko bazena bio je posebno uređen, a svečanoj atmosferi doprineli su okrugli stolovi sa zlatnim stolnjacima i raskošni cvetni aranžmani.
Važan detalj proslave bili su limunovi, koji su se našli na svakom stolu i postali glavni dekorativni motiv ovog slavlja. Za goste je bilo pripremljeno raznovrsno posluženje po principu švedskog stola, dok je celo veče proteklo u opuštenoj atmosferi, u krugu ljudi koji su Kaji i Milošu najbliži.
- Želela sam da ovogodišnji rođendan i proslava naše godišnjice braka i ljubavi bude onakva kakvu volim, opuštena, lepa i u krugu nama najdražih ljudi. Limunovi su bili glavni detalj, a sve smo zamislili tako da bude lepo, veselo, toplo i bez suvišne pompe – rekla je Kaja za „Novosti“.
Posebnu notu večeri dala je i činjenica da su Kaja i Miloš zajedno obeležili još jednu godinu braka i ljubavi, pa je slavlje bilo prilika da se, uz rođendanske čestitke, nazdravi i njihovom zajedničkom životu. U dobrom raspoloženju bio je i Kajin suprug, koji je uživao u proslavi upriličenoj u čast svoje supruge, a za ovu priliku odabrao je ležernu „Versaće“ trenerku.
Uz odabrane detalje, dobro raspoloženje i najbliže ljude, Kaja je tako obeležila još jedan rođendan, ali i još jednu godinu ljubavi sa Milošem, bez velike pompe, ali uz atmosferu koja je bila baš po njihovoj meri.
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