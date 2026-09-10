MUZIKA JE TU DA PROBUDI ONO ŠTO SMO POTISNULI: Hari Mata Hari o novoj pesmi, simbolici bora i životnih uspomena (FOTO)
JEDAN od najprepoznatljivijih vokala regionalne muzičke scene, Hari Varešanović, poznatiji kao Hari Mata Hari, predstavio je publici novu pesmu "Bore".
Reč je o emotivnoj baladi u kojoj se prepliću vreme, uspomene i životni tragovi, a Hari je kroz prepoznatljivu interpretaciju doneo priču koja lako pronalazi put do slušalaca.
Spot za pesmu snimljen je u Piranu, u Sloveniji, čiji su primorski pejzaži savršeno upotpunili atmosferu numere. More, kamen i tišina, uz kadrove ispunjene nostalgijom, prate priču o godinama koje prolaze i svemu onome što tokom života ostaje duboko urezano u čoveku.
- Neke pesme ne nastaju samo da bi se slušale. One nastaju da bi u njima ljudi prepoznali deo sebe. „Bore“ su upravo takva numera, iskrena, emotivna i bliska svakome ko je kroz život nešto izgubio, nekoga voleo ili ostavio deo sebe u vremenu koje je prošlo – rekao je Varešanović za „Novosti“.
Sam naziv pesme nosi posebnu simboliku. Bore nisu samo znak godina koje su iza nas, već i nemi svedok svega što smo doživeli, ljubavi, gubitaka, radosti, tuge i uspomena koje vreme ne može da izbriše.
- Svaka bora nosi neku priču. U njima su godine, ljudi, ljubavi i trenuci koje smo proživeli. Zato mi je bilo važno da ova pesma bude iskrena i da govori o onome što svi prepoznajemo u sopstvenom životu.
Numera govori o vremenu na način koji je blizak svima, jer godine ne ostavljaju trag samo na licu, već i u duši. Upravo zbog toga ova balada nosi snažnu emotivnu poruku i podseća da su i najteži, ali i najlepši trenuci deo priče koju svako od nas nosi sa sobom.
- Kada čovek pogleda sebe posle svih godina, shvati da ništa nije prošlo bez traga. I lepe i teške stvari ostaju u nama, a muzika je tu da ponekad probudi ono što smo davno potisnuli.
A upravo će muzika i emocije biti u prvom planu i na njegovom velikom koncertu u Novom Sadu, kada će 17. oktobra nastupiti u hali „Spens“, u okviru turneje „Kad dođe oktobar“, gde će pred novosadskom publikom izvesti svoje dobro poznate hitove i pesme koje su obeležile njegovu višedecenijsku karijeru.
- Radujem se susretu sa publikom u Novom Sadu. Koncerti su za mene uvek posebna prilika da sa ljudima podelim emociju koju nose pesme, a verujem da će 17. oktobra u „Spensu“ biti mnogo muzike, uspomena i lepih trenutaka. Turneja nosi svoju priču, a Novi Sad će biti jedna od njenih važnih stanica - poručio nam je Hari.
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