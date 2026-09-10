IMAMO RAZLIČITE POGLEDE NA ŽIVOT: Nataša Bekvalac o životu posle 40. i osećaju samopouzdanja, kao i o odnosu sa sestrom Kristinom (FOTO)
KAKO joj se bliži 46. rođendan, pop zvezda Nataša Bekvalac ne krije da se danas oseća bolje nego ikada i ističe da je zadovoljna sobom i svojim životom, a svim ženama i devojkama poslala je snažnu poruku.
- Nova sam svakog dana, stvarno se dobro osećam u svojoj koži i mogu da poručim svim ženama i devojkama da posle 40. život počinje – rekla je Nataša na početku razgovora za „Večernje novosti“.
Ona se osvrnula i na nedavno slavlje koleginice Jelene Karleuše, koja je organizovala proslavu povodom 18. rođendana ćerke Atine i 17. rođendana Nike. Na pitanje da li je bila među zvanicama, Bekvalac je kratko odgovorila:
- Nisam ni bila pozvana i zbog toga se nisam pojavila.
Pevačica je prokomentarisala i snimak sa slavlja Aleksandre Prijović, koji je privukao veliku pažnju javnosti, a na kojem je Lepa Brena „uzela“ mikrofon Džejli Ramović.
- Brena je Brena, a Džejla je Džejla. Nikada ne otimam ljudima mikrofon, teško mi pada kada je kod mene, a ne da drugima uzimam (smeh).
Posebno mesto u njenom životu zauzima sestra modna kreatorka Kristina Bekvalac, sa kojom već dve decenije deli i poslovne i privatne trenutke. Kristina je nedavno emotivnom objavom sumirala njihov zajednički rad, a Nataša priznaje da, iako njih dve ponekad na stvari gledaju iz različitih uglova, njihov odnos prolazi kroz različite faze.
- Isto tako, mada moj i njen ugao nisu isti, ali kao u svakom odnosu, pa čak i tako intimnom, sestrinskom, uvek ima „up and doun“ („gore – dole“) - zaključila je pop zvezda.
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