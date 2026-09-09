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OVO MU JE TREĆI PUT DA SLAVI SA NJIMA POSLE MEDALJE: Sloba Radanović pevao našim bronzanim odbojkašicama (FOTO)

Dušan Cakić

09. 09. 2026. u 20:50

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POSLE velikog uspeha i osvojene bronzane medalje na Evropskom prvenstvu, naše odbojkašice imale su i te kako dobar razlog za slavlje, a za atmosferu na proslavi bio je zadužen folk zvezda Slobodan Sloba Radanović.

ОВО МУ ЈЕ ТРЕЋИ ПУТ ДА СЛАВИ СА ЊИМА ПОСЛЕ МЕДАЉЕ: Слоба Радановић певао нашим бронзаним одбојкашицама (ФОТО)

Foto: Novosti

Srpske reprezentativke osvojile su treće mesto nakon što su u borbi za bronzu savladale Poljsku rezultatom 3:1 i tako još jednom obradovale naciju, a ovo je ujedno bila deveta medalja Srbije na evropskim prvenstvima.

Nakon povratka u Beograd usledilo je zasluženo slavlje, koje je potrajalo do sitnih sati. Za muzički deo večeri bio je zadužen Radanović, koji je svojim najvećim hitovima napravio odličnu atmosferu, pa su naše odbojkašice slavile i pevale do kasno u noć.

Foto: Novosti

Folk zvezdi ovo, inače, nije prvi put da peva našim šampionkama nakon velikog sportskog uspeha, a Sloba nije krio zadovoljstvo što je ponovo bio deo njihovog slavlja.

– Bilo mi je prelepo da pevam našim divnim šampionkama. Ovo je treći put da im pevam nakon osvajanja medalje i nadam se da ću im pevati još mnogo puta. Ponosni smo na njih – rekao je Radanović za "Novosti".

Foto: Novosti

Sudeći po atmosferi sa proslave, naše odbojkašice umeju i te kako dobro da proslave velike pobede, a Sloba se još jednom pokazao kao pravi izbor kada je reč o slavlju posle sportskih uspeha.

 

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