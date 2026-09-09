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KEBA U POSETI "NOVOSTIMA": Pozvao našu publiku na koncert na "Taš" (FOTO/VIDEO)

Dušan Cakić

09. 09. 2026. u 20:10

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FOLK zvezda Dragan Kojić Keba održaće veliki solistički koncert pod simboličnim nazivom "Sad i ko zna kad", u subotu 12. septembra na stadionu "Tašmajdan".

КЕБА У ПОСЕТИ НОВОСТИМА: Позвао нашу публику на концерт на Таш (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Novosti

Tim povodm, Dragan je bio gost naše redakcije "Večernje novosti" i pozvao publiku na svoj koncert.

- Pozdravljam sve čitaoce i gledaoce, pubiliku kompanije "Novosti" i vidimo se u subotu, 12. septembra na stadionu "Tašmajdan". Imaćete šta da vidite i čujete, jednostavno uživaćete. Voli vas vaš Dragan Kojić Keba.

Foto: Novosti

Pevač sa posebnom emocijom govori o spektaklu koji priprema, a sudeći po interesovanju publike, stadion bi mogao da bude ispunjen do poslednjeg mesta.

- Sve će biti prepuno. Otvaraju nove kontingente na „Tašu“, a može da se desi, kao na „Vimbldonu“, da ispred bude veliki video-bim za sve one koji neće uspeti da uđu, pa će koncert pratiti ispred „Tašmajdana“ - rekao je Dragan kroz šalu, uveren da publiku očekuje pravo muzičko uživanje.

Za njega ovaj nastup ima posebno značenje, pa ga je nazvao krunom dosadašnje karijere.

- Ovaj koncert shvatam kao moj diplomski rad. Muzika je moj život, moja terapija i moj način da razgovaram sa ljudima svih generacija, naravno dok pevam i to bez ikakvih predrasuda. Dobrodošli u subotu na „Tašmajdan“, u Kebino srce i Kebinu kafanu – porčio nam je folk as.

 

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