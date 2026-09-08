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STOJČE SANDIĆ SA PRIVATNIH VESELJA NA ESTRADU: Rođaka Goge Sekulić objavila pesmu, a nekada ju je podržao i Aca Lukas (FOTO)

Д. Цакић

08. 09. 2026. u 22:03

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PEVAČICA Stojče Sandić objavila je svoju prvu pesmu u karijeri.

СТОЈЧЕ САНДИЋ СА ПРИВАТНИХ ВЕСЕЉА НА ЕСТРАДУ: Рођака Гоге Секулић објавила песму, а некада ју је подржао и Аца Лукас (ФОТО)

Foto: Novosti

Tim povodom organizovala je promociju povodom objavljivanja muzičkog prvenca, a to je jedan važan korak u njenoj muzičkoj karijeri.

Mlada pevačica publici je predstavila svoj prvenac, a na promociji se govorilo i o njenom ranijem učešću u popularnom muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“.

Stojče se svojevremeno takmičila u „Zvezdama Granda“, gde je privukla pažnju publike, ali njen put u takmičenju nije dugo trajao.

Iako je imala podršku velikih imena poput Aca Lukasa i Šabana Šaulića, članovi žirija nisu bili jednoglasni kada je u pitanju njen talenat. Zorica Brunclik i još pojedini članovi žirija smatrali su da Stojče tada nije bila dovoljno dobra za nastavak takmičenja, pa je ispala već u prvom krugu.

Foto: Фото: Новости

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Ipak, eliminacija iz takmičenja nije je zaustavila. Naprotiv, Stojče je odlučila da nastavi da radi na sebi i da svoju ljubav prema muzici pretvori u ozbiljniju karijeru. Danas, objavljivanjem prve pesme, pokazuje da jedno takmičenje ne mora da odredi nečiji muzički put.

Posebno mesto u njenoj priči zauzima porodica i muzička tradicija. Njen otac je guslar, pa je Stojče odrastala uz tradicionalnu muziku i zvuke koji su snažno obeležili njeno detinjstvo.

Veliku pažnju na promociji privukla je i njena Rođaka, folk zvezda Goga Sekulić.
Goga je Stojče poželela sreću, uspeh na estradi, mnogo hitova, ali debele živce na muzičkoj sceni.

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