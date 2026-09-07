U NIKAD LUĐEM IZDANJU I TO U LONCU: 2Soma posle vrelog leta završio među Amazonkama

AMAZONKE, vatra i 2Soma u loncu, upravo ovakve nesvakidašnje scene privukle su pažnju i pokrenule pitanje, šta se zapravo dogodilo popularnom izvođaču i da li su Amazonke na kraju „skuvale Soma"?

Foto: Bassivity

Navikli smo da ga tokom leta gledamo na bini, budući da je gotovo svakodnevno nastupao i pravio atmosferu širom regiona, ali u ovakvom izdanju ga publika definitivno do sada nije videla. Foto: Bassivity

Okružen atraktivnim Amazonkama, reper je završio ni manje ni više nego u ogromnom loncu, dok se oko njega odvija prava mala ceremonija „kuvanja".

I dok prizori na prvi pogled deluju kao scena iz nekog avanturistickog filma, on je još jednom pokazao da voli da provocira maštu publike i uradi nešto što se ne očekuje. Foto: Bassivity

Svi odgovori na brojna pitanja se krije u njegovom novom spotu, kojim je rešio da stavi tačku na radno leto i publici priredi još jedno iznenađenje.

Reč je o spotu za novu pesmu „Tiki", a sudeći po kadrovima koje je pripremio, 2Soma očigledno nije želeo da napravi još jedan klasičan muzički spot.

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