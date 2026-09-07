BELA ELEGANCIJA OSVOJILA SVE: Viki Miljković zablistala na prvom snimanju nove sezone "Pinkovih zvezda" (FOTO)
FOLK zvezda Violeta Viki Miljković privukla je pažnju na prvom snimanju nove sezone muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“.
Pevačica se pojavila odevena od glave do pete u belo, a elegantnim i efektnim stajlingom još jednom potvrdila status jedne od najbolje stilizovanih dama na domaćoj sceni.
Raspoložena i nasmejana, Viki je otkrila da je na snimanje stigla direktno sa seta na kojem je snimala spot za novu duetsku pesmu sa kolegom Danijelom Alibabićem.
Iako nije želela da otkriva detalje, jasno je da je pred njom period ispunjen brojnim muzičkim projektima, snimanjima i nastupima.
Sudeći po energiji kojom je započela novu sezonu, Viki će i ovog puta biti jedna od najzapaženijih članica žirija „Pinkovih zvezda“.
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