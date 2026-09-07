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BELA ELEGANCIJA OSVOJILA SVE: Viki Miljković zablistala na prvom snimanju nove sezone "Pinkovih zvezda" (FOTO)

Dušan Cakić

07. 09. 2026. u 18:00

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FOLK zvezda Violeta Viki Miljković privukla je pažnju na prvom snimanju nove sezone muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“.

БЕЛА ЕЛЕГАНЦИЈА ОСВОЈИЛА СВЕ: Вики Миљковић заблистала на првом снимању нове сезоне Пинкових звезда (ФОТО)

Foto: Novosti

Pevačica se pojavila odevena od glave do pete u belo, a elegantnim i efektnim stajlingom još jednom potvrdila status jedne od najbolje stilizovanih dama na domaćoj sceni.

Raspoložena i nasmejana, Viki je otkrila da je na snimanje stigla direktno sa seta na kojem je snimala spot za novu duetsku pesmu sa kolegom Danijelom Alibabićem.

Foto: Novosti

Iako nije želela da otkriva detalje, jasno je da je pred njom period ispunjen brojnim muzičkim projektima, snimanjima i nastupima.

Sudeći po energiji kojom je započela novu sezonu, Viki će i ovog puta biti jedna od najzapaženijih članica žirija „Pinkovih zvezda“.

 

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