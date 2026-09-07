PONOSNA SAM NA GENERACIJE KOJE SAM MENTORISALA: Ana Bekuta napušta "Zvezde Granda" posle 12 godina (FOTO)

ZVEZDA narodne muzike Ana Bekuta donela je odluku da napravi pauzu od mesta člana žirija muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, u kojem je provela više od jedne decenije.

Foto: Zoran Kuzmanović Munja

Posle čak 12 godina, pevačica je rešila da se povuče iz jednog od najgledanijih muzičkih formata i posveti novim poslovnim izazovima.

Bekuta je u žiri „Zvezda Granda“ ušla 2014. godine, na poziv Saše Popovića, koji je tada smatrao da bi upravo ona bila pravi izbor, između ostalog i zbog velikog broja njenih pesama koje kandidati izvode.

- U žiri muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ ušla sam 2014. godine na poziv Saše Popovića, koji je smatrao da bi zbog velikog broja mojih pesama koje kandidati izvode bilo najbolje da ih ja i žiriram. Nakon 12 godina smatram da je došlo vreme da napravim pauzu u najgledanijem muzičkom formatu, koji je i meni samoj mnogo doneo – navela nam je Ana.

Tokom više od deset godina provedenih u popularnom takmičenju, Bekuta je bila mnogo više od člana žirija. Mladim izvođačima nesebično je prenosila svoje znanje i iskustvo, a posebno je ponosna na sve one koji su prošli kroz njeno mentorstvo.

- Više od jedne decenije nesebično sam sa mladim izvođačima delila sve tajne pevačkog zanata. Posebno sam ponosna na sve mlade ljude koji su prošli moje mentorstvo.

Bekuta je naglasila da njena odluka nema nikakve veze sa prelaskom u neki drugi muzički žiri, već da želi da se u narednom periodu više posveti sopstvenoj karijeri. Kako je najavila, uveliko radi na novom albumu, ali priprema i nove koncertne aktivnosti kojima planira da iznenadi publiku.

- Ova odluka nema veze sa prelaskom u neki drugi žiri, već se na prvom mestu tiče odnosa prema karijeri. Pored novog albuma koji vredno spremam, u planu su i nove koncertne aktivnosti za koje sam sigurna da će iznenaditi moju publiku – poručila nam je pevačica. Foto: Zoran Kuzmanović Munja

Na kraju se zahvalila kolegama i produkciji na godinama uspešne saradnje i poželela im sve najbolje.

Nakon njene odluke oglasila se i „Grand“ produkcija, koja je istakla da će vrata njihove kuće za Bekutu zauvek ostati širom otvorena.

- Povodom odluke Ane Bekute da nakon više od jedne decenije napravi pauzu od žiriranja u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“, želimo da poručimo da će vrata Grand produkcije za nju zauvek biti širom otvorena - naveli su iz produkcije.

Iz „Granda“ su posebno naglasili koliko je Bekutin doprinos takmičenju bio značajan, podsećajući da je tokom svih ovih godina bila učitelj, mentor, podrška i oslonac brojnim mladim pevačima.

- Bila je mnogo više od člana žirija, bila je učitelj, mentor, podrška i oslonac generacijama mladih pevača koji su upravo zahvaljujući njenom znanju, iskustvu i savetima napravili svoje prve velike korake na muzičkoj sceni.

Produkcija je, kako navode, sa razumevanjem prihvatila njenu odluku da se posveti novom albumu, koncertima i sopstvenoj karijeri, uz poruku da svaka velika umetnica ima pravo na nove izazove, ideje i vreme koje želi da posveti sebi i svojoj publici.

- Ana, hvala ti za sve godine, za svaki savet, svaku emociju, svaki glas koji si podržala i za sve što si svojim prisustvom donela „Zvezdama Granda“ i „Grand“ produkciji. Ti nisi samo naša dugogodišnja saradnica, ti si prijatelj naše kuće i deo kuće – istakli su iz „Granda“. Foto: Zoran Kuzmanović Munja

Za kraj su joj poželeli mnogo uspeha sa novim albumom, rasprodate koncerte i još mnogo godina trajanja na muzičkoj sceni.

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