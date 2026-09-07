NOVA IZNENAĐENJA: Marija Didraga i DŽon Tudoran stižu kod Dragana Kojića Kebe na "Taš" (FOTO)
VELIKI solistički koncert Dragana Kojića Kebe, „Sad i ko zna kad“, koji će biti održan 12. septembra na stadionu "Tašmajdan", donosi sve više iznenađenja.
Posle najavljenih specijalnih gostiju, među kojima su Tanja Savić, Ana Bekuta, reper 2Soma, Mirko Kodić, Al Dino, Mirsad Durmiši i Nataša Kojić Taša, Kebi će se na sceni pridružiti i dvoje velikih imena iz Rumunije, Marija Didraga i Džon Tudoran.
Keba je otkrio da su Marija i Džon njegovi prijatelji i saradnici, a posebno je istakao Tudorana, sa kojim već radi na novom muzičkom programu namenjenom rumunskom tržištu.
- To su moji prijatelji, a pogotovo Džon Tudoran, koji je moj verni saradnik. Radimo na novom programu za rumunsko tržište i imaćete šta da čujete na "Tašmajdanu". Imaćete priliku i da ih upoznate - poručio je Dragan za "Večernje novosti".
Tako će publika 12. septembra imati priliku da, uz Kebine najveće hitove i brojne specijalne goste, upozna i muzičke zvezde iz Rumunije, koje će dodatno obogatiti veliki spektakl na "Tašmajdanu".
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