NOVA IZNENAĐENJA: Marija Didraga i DŽon Tudoran stižu kod Dragana Kojića Kebe na "Taš" (FOTO)

VELIKI solistički koncert Dragana Kojića Kebe, „Sad i ko zna kad“, koji će biti održan 12. septembra na stadionu "Tašmajdan", donosi sve više iznenađenja.

Foto: Privatna arhiva

Posle najavljenih specijalnih gostiju, među kojima su Tanja Savić, Ana Bekuta, reper 2Soma, Mirko Kodić, Al Dino, Mirsad Durmiši i Nataša Kojić Taša, Kebi će se na sceni pridružiti i dvoje velikih imena iz Rumunije, Marija Didraga i Džon Tudoran.

Keba je otkrio da su Marija i Džon njegovi prijatelji i saradnici, a posebno je istakao Tudorana, sa kojim već radi na novom muzičkom programu namenjenom rumunskom tržištu.

- To su moji prijatelji, a pogotovo Džon Tudoran, koji je moj verni saradnik. Radimo na novom programu za rumunsko tržište i imaćete šta da čujete na "Tašmajdanu". Imaćete priliku i da ih upoznate - poručio je Dragan za "Večernje novosti".

Tako će publika 12. septembra imati priliku da, uz Kebine najveće hitove i brojne specijalne goste, upozna i muzičke zvezde iz Rumunije, koje će dodatno obogatiti veliki spektakl na "Tašmajdanu".

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