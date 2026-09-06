Poznati

POZNATI NA ROĐENDAN ATINE I NIKE: Dragana Mirković, Indira Radić, Ana Bekuta, Goga Sekulić, Andreana Čekić, Bojana Lazić, Jelenin otac

Dušan Cakić

06. 09. 2026. u 21:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ĆERKE pop dive i fudbalskog menadžera Duška Tošića večeras proslavljaju rođendane, Atina 18., a Nika 17.

ПОЗНАТИ НА РОЂЕНДАН АТИНЕ И НИКЕ: Драгана Мирковић, Индира Радић, Ана Бекута, Гога Секулић, Андреана Чекић, Бојана Лазић, Јеленин отац

FOTO: Novosti


Na glamuroznu proslavu rođendana Jeleninih i Duškovih ćerki došle su Jelenine kolege: Dragana Mirković, Ana Bekuta, Goga Sekulić, Indira Radić, Andreana Čekić, Boki 13.

FOTO: Novosti

 

Slavlju je prisustvovao i Jelenin otac Dragan Karleuša.

Foto: FOTO: Novosti

POGLEDAJ GALERIJU

Otac pop dive kratko otkrio šta je poželeo unukama:

- Poželeo sam im zdravlje i sreću, zdravlje najviše.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAJEDNO SKANDIRALI KOMANDANTU RATKU: General Mladić ujedinio navijače Zvezde i Partizana

ZAJEDNO SKANDIRALI KOMANDANTU RATKU: General Mladić ujedinio navijače Zvezde i Partizana