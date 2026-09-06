POZNATI NA ROĐENDAN ATINE I NIKE: Dragana Mirković, Indira Radić, Ana Bekuta, Goga Sekulić, Andreana Čekić, Bojana Lazić, Jelenin otac
ĆERKE pop dive i fudbalskog menadžera Duška Tošića večeras proslavljaju rođendane, Atina 18., a Nika 17.
Slavlju je prisustvovao i Jelenin otac Dragan Karleuša.
Otac pop dive kratko otkrio šta je poželeo unukama:
- Poželeo sam im zdravlje i sreću, zdravlje najviše.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)