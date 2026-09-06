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PORODICA I PRIJATELJI SE OKUPILI NA GROBLJU: Šaban Šaulić bi danas napunio 75 godina (FOTO)

Dušan Cakić

06. 09. 2026. u 16:50

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KRALj narodne muzike Šaban Šaulić bi na današnji dan, 6. septembra napunio 75 godina.

ПОРОДИЦА И ПРИЈАТЕЉИ СЕ ОКУПИЛИ НА ГРОБЉУ: Шабан Шаулић би данас напунио 75 година (ФОТО)

Foto: Goran Jovanović

Tim povodom, kao i svake godine, njegova porodica, prijatelji i brojni poštovaoci okupili su se juče, u nedelju, na njegovom grobu kako bi mu odali počast i sačuvali uspomenu na legendarnog pevača.

Foto: Goran Jovanović

Supruga Gordana, ćerke Ilda i Sanela, i unuci doneli su cveće i u tišini se prisetili svog Šabana, supruga, oca i dede, čiji odlazak je ostavio prazninu koju vreme nije uspelo da popuni. Za njih on nikada nije bio samo „kralj narodne muzike“, već pre svega voljeni član porodice čiji se osmeh, glas i zagrljaj zauvek pamte.

Foto: Goran Jovanović

Na groblje su pristigli i brojni Šabanovi poštovaoci, dokazujući da njegova muzika i danas živi daleko van granica Srbije. Među njima je bio i jedan veliki obožavalac iz Bugarske, koji je došao da mu oda počast.

Foto: Goran Jovanović

Šaban je iza sebe ostavio bezbroj hitova koji su postali deo života generacija. I dok godine prolaze, njegove pesme ne prestaju da se slušaju, a uspomena na čoveka čiji je glas obeležio jednu epohu ostaje snažna. Za porodicu i njegovu publiku, Šaban će zauvek ostati kralj.

 

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