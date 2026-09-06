GLUMAC PRONAĐEN MRTAV: Publika ga pamti po brojnim ulogama u popularnim turskim serijama i filmovima

POZNATI turski glumac Serhat Mustafa Kilić (51) iz serije "Ezel" pronađen je mrtav u svom domu u istanbulskoj četvrti Kagithane.

Foto: Printskrin

Kilić, kojeg publika pamti po brojnim ulogama u popularnim turskim serijama i filmovima, pronađen je bez znakova života nakon što se nekoliko dana nije javljao bliskim osobama.

Prema informacijama turskih medija, njegova devojka došla je u njegov stan u naselju Nurtepe nakon što od četvrtka nije mogla da stupi u kontakt s njim. Kada nije odgovarao na pozive i kucanje na vrata, ušla je u stan i pronašla glumca kako nepomično leži u dnevnom boravku.

Na mesto događaja ubrzo su stigle ekipe hitne pomoći i policija, a lekari su mogli samo da potvrde njegovu smrt.

Policija je pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti. Tokom prvog pregleda na telu su, prema pojedinim turskim medijima, uočene modrice na području oko očiju, kao i na rukama i nogama.

Ipak, nema zvanične potvrde da su povrede povezane sa smrću. Tačan uzrok biće poznat nakon obdukcije i forenzičkih analiza.

Serhat Mustafa Kilić je rođen je 8. jula 1975. godine u Ankari. Završio je studije glume na Univerzitetu Bilkent, a tokom karijere ostvario je brojne uloge na televiziji, filmu i u pozorištu.

Široj publici poznat je po serijama poput "Ezel", "Seksenler", "Söz" i "Kuruluş: Osman", dok je glumio i u filmovima "Veda", "Kış Uykusu", "Nokta" i "Mavzer".

(Alo)