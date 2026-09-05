POŽAREVAC JOJ PRIREDIO DOČEK ZA PAMĆENJE: Dragana Mirković u rodnom gradu dočekana kao kraljica (FOTO)

POŽAREVAC je večeras bio u znaku svoje najveće muzičke zvezde.

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Manifestaciju „Ljubičevske konjičke igre“ zatvorila je folk diva Dragana Mirković velikim koncertom, a desetine hiljada ljudi dočekale su je ovacijama, aplauzima i horskim pevanjem njenih najvećih hitova.

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Posebno emotivan trenutak bio je kada je Dragana kročila na binu, dok su je iz prvih redova ponosno bodrili roditelji.

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Iako je tokom višedecenijske karijere osvojila najveće scene Balkana i Evrope, pevačica nikada nije krila koliko joj znači rodni kraj i Kasidol, odakle je potekla.

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Posle koncerta, vidno dirnuta dočekom, Dragana je za Večernje novosti" poručila:

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- Ovo je nešto što se ne može opisati rečima. Požarevac je moje srce, moja duša i mesto kojem se uvek vraćam. Hvala mom narodu, mojim Požarevljanima, na ovoj ljubavi koju osećam večeras. Ovo ću pamtiti celog života.

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Bio je to susret velike zvezde i njenog naroda, ali i emotivan povratak žene koja, uprkos svetskoj slavi, nikada nije zaboravila svoje korene.

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Požarevac je tako svojoj Dragani priredio doček dostojan kraljice, veče puno pesme, emocija i ponosa koje će se još dugo prepričavati.