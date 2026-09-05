POŽAREVAC JOJ PRIREDIO DOČEK ZA PAMĆENJE: Dragana Mirković u rodnom gradu dočekana kao kraljica (FOTO)
POŽAREVAC je večeras bio u znaku svoje najveće muzičke zvezde.
Manifestaciju „Ljubičevske konjičke igre“ zatvorila je folk diva Dragana Mirković velikim koncertom, a desetine hiljada ljudi dočekale su je ovacijama, aplauzima i horskim pevanjem njenih najvećih hitova.
Posebno emotivan trenutak bio je kada je Dragana kročila na binu, dok su je iz prvih redova ponosno bodrili roditelji.
Iako je tokom višedecenijske karijere osvojila najveće scene Balkana i Evrope, pevačica nikada nije krila koliko joj znači rodni kraj i Kasidol, odakle je potekla.
Posle koncerta, vidno dirnuta dočekom, Dragana je za Večernje novosti" poručila:
- Ovo je nešto što se ne može opisati rečima. Požarevac je moje srce, moja duša i mesto kojem se uvek vraćam. Hvala mom narodu, mojim Požarevljanima, na ovoj ljubavi koju osećam večeras. Ovo ću pamtiti celog života.
Bio je to susret velike zvezde i njenog naroda, ali i emotivan povratak žene koja, uprkos svetskoj slavi, nikada nije zaboravila svoje korene.
Požarevac je tako svojoj Dragani priredio doček dostojan kraljice, veče puno pesme, emocija i ponosa koje će se još dugo prepričavati.
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