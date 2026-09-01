POSLE 30 GODINA PROGLAŠEN KRIVIM ZA UBISTVO TUPAKA ŠAKURA: Otkriveni novi detalji suđenja bivšeg vođe Kripsa (FOTO)
BIVŠI vođa bande Saut Sajd Kompton Krips, Dvejn "Kif D" Dejvis proglašen je krivim za organizovanje ubistva Tupaka Šakura (25), što je prva presuda nakon 30 godina.
Dejvis je proglašen krivim po jednoj tački optužnice za ubistvo za upotrebu smrtonosnog oružja zbog smrti repera u pucnjavi iz automobila 7. septembra 1996. godine u Las Vegasu.
Dejvis (63) je mirno stajao u sudnici u Las Vegasu tokom čitanja presude i najavio da će uložiti žalbul, piše BBC.
Tužilaštvo je tokom suđenja tvrdilo da Dejvis nije ispalio metak, već da je naredio ubistvo i obezbedio pištolj kojim je njegov nećak Orlando "Bejbi Lejn" Anderson otvorio vatru.
Tužilac Binu Palal pozvao je porotu da Dejvisa "shvate ozbiljno i proglase ga krivim".
Palal je naveo da je Dejvis "govorio ljudima da je odgovoran za ubistvo Tupak Šakura" u dokumentarnim filmovima, memoarima, podkastima i policijskim intervjuima.
- On je taj koji donosi odluke. U svakom slučaju, u svakoj verziji priče, on je vođa Saut Sajd Kripsa. Kada čovek koji donosi odluke sedi na mestu suvozača u trenutku kada se puca, nema sumnje da je odgovoran - rekao je Palal u završnoj reči.
Tokom suđenja, odbrana je pokušavala da ubedi porotu da Dejvisove izjave predstavljaju "hvalisanje i preuveličavanje sa ciljem da proda knjige i zaradi novac".
Njegov advokat Majkl Sanft pozvao je porotu da "njegovog klijenta smatra lažovom koji je izmišljao priče kako bi prodao knjige" i dodao da dokazi ne postoje.
Samo nekoliko sati nakon što je porota u ponedeljak dobila slučaj na razmatranje, doneta je osuđujuća presuda, a izricanje kazne zakazano je za 13. oktobar.
Prema navodima tužilaštva, Kif D je planirao ubistvo kao odmazdu nakon što je Anderson nekoliko sati ranije učestvovao u tuči sa Šakurom i saradnicima.
Ključni dokaz u slučaju bile su Dejvisove izjave u kojima je više puta javno priznao da se nalazio u belom Kadilaku iz kojeg su ispaljeni smrtonosni hici, kao i tokom razgovora sa pripadnicima policije koje je vezano za ubistvo Kristofera "Notorius B.I.G" Volesa.
Tupak Šakur je ubijen u vreme intenzivnog rivalstva između rep scene Istočne i Zapadne obale, kao i sukoba bandi "Bloods" i "Crips" koji su imali u tom trenutku duboku povezanost sa hiphop kulturom i scenom.
Tupak i vlasnik izdavačke kuće "Death Row Records" Šug Najt (povezan sa bandom Bloods) u Grand kazinu pretukli Orlanda Andersona, člana suparničke bande Crips.
U znak odmazde, iste večeri je iz belog Kadilaka ispaljen rafal na automobil marke BMW u kojem je bio Tupak, koji je od zadobijenih povreda preminuo šest dana kasnije.
Tokom 30 godina ovaj slučaj je postao jedan od najpoznatijih nerešenih slučajeva na svetu, podstičući i brojne teorije zavere.
Zbog žestoke javne svađe, dugo se sumnjalo da su čelnici izdavačke kuće "Bad Boy Records", među kojima je i Šon "Didi" Kombs, umešani.
Nakon prvog pokušaja ubistva Tupaka u Njujorku 1994. godine, "Notorius B.I.G" (Bigi) je ubrzo izbacio pesmu "Who shot ya?" koju ju je Tupak smatrao kao ismejavanje i dokaz da Bigi stoji iza napada.
Bigi je od početka negirao bilo kakvu umešanost, pre nego što je i sam ubijen 1997. godine.
U jednom intervjuu svega nekoliko dana pre svog ubistva, Bigi je na pitanje da li je imao ulogu u Tupakovom ubistvu odgovorio da "nije toliko moćan da organizuje tako nešto".
Kasnija svedočenja i policijske istrage su, poput one koju je vodio detektiv Greg Kejding, sugerisale čak da je Didi navodno ponudio milion dolara bandi Krips da eliminiše Tupaka i Šuga Najta.
Jedna od teorija govori i o tome da je Šug Najt (koji je vozio auto u vreme pucnjave) navodno režirao ubistvo jer je Tupak planirao da napusti njegovu izdavačku kuću, a Najt želeo da zadrži prava na njegovu muziku nakon njegove smrti.
Najbizarnija i najpopularnija teorija među fanovima jeste da je Tupak lažirao sopstvenu smrt kako bi pobegao od pritiska slave, mafije i policije, te da danas živi na Kubi sa svojom tetkom Asatom Šakur.
(BBC/Guardian/Rolling Stone)
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