POSTAVILA SAM JASNE GRANICE: Sandra Čaprić u "kandžama" hajke (FOTO)

NAKON što se pojavila vest da je popularna pevačica Sandra Čaprić navodno otvorila profil na platformama za odrasle i počela da „prodaje svoje telo“, javnost je ostala u potpunom šoku.

FOTO: Privatna arhiva

Pevačica, kojoj je očigledno dosadilo da drugi godinama kreiraju njenu iskrivljenu i lažnu sliku u javnosti, odlučila je da odmah reaguje i stavi tačku na gnusne izmišljotine.

FOTO: Privatna arhiva

Vidno izrevoltirana zbog lažnih naslova koji joj narušavaju ugled, Sandra se hitno oglasila na svom Instagram profilu i u okviru objave do detalja objasnila o čemu se zapravo radi, naglašavajući da je reč o potpuno drugačijem projektu namenjenom njenim vernim fanovima:

- Želim samo da pojasnim jednu stvar povodom tekstova koji su se pojavili u medijima. Fiesta nije OnlyFans i nije platforma na kojoj objavljujem takav vid sadržaja. To je sajt na koji sam pozvana da bih kreirala nalog gde mogu da budem još bliža svojoj publici i da podelim deo svog privatnog života koji inače ne objavljujem na Instagramu i drugim društvenim mrežama. Želim da ljudi koji me prate imaju priliku da me upoznaju i iz neke opuštenije, privatnije perspektive. Naravno, kao i svuda, postoje određene granice koje postavljam kada je moj privatni život u pitanju, ali Fiesta je upravo zamišljena kao jedno intimnije mesto između mene i ljudi koji žele da me prate malo bliže. Tako da nema potrebe da se od toga pravi nešto što apsolutno nije istina - poručila je odlučno pevačica na svojim društvenim mrežama.

Sandra je rešena da više ne toleriše napade i izmišljotine na svoj račun, a ovim potezom jasno je stavila do znanja gde povlači liniju kada su u pitanju njen privatni život i karijera.