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"OTAC ME JE UPOZNAO SA TIM": Melanija Tramp otkrila šta je obožavala u Sloveniji kad je bila devojčica

Kristina Ljubisavljević

31. 08. 2026. u 12:00

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MELANIJA Tramp otkrila podatak o sebi koji mnogi nisu znali.

ОТАЦ МЕ ЈЕ УПОЗНАО СА ТИМ: Меланија Трамп открила шта је обожавала у Словенији кад је била девојчица

Foto: Profimedia/ MediaPunch / BACKGRID, Backgrid USA

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