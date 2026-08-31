TUGA: Poznati pevač preminuo u 98. godini

PEVAČ, gitarista i kontrabasista Stjepan Džimi Stanić preminuo je u 98. godini.

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Rođeni Zagrepčanin obožavao je pozornicu na kojoj je bio gotovo 80 godina, a publika mu je uzvraćala velikim poštovanjem, objavila je HRT.

Skoro do poslednjeg trenutka radio je ono što je voleo celog života - nastupao.

Pre tri godine navršilo se čak šezdeset godina od objavljivanja njegova prvog albuma "To je ljubav", a 2022. godine objavio je album "Prolazi sve", snimak koncerta održanog sa Zagrebačkom filharmonijom.

Široj publici postao je poznat pesmom "Kauboj Đimi", a među njegovim najpoznatijim pesmama ostaju "Prolazi sve", "Jutro će promijeniti sve", "Kukavica", "Moja kobila Suzi" i "Dimnjačar", koji je izvodio sa svojom suprugom Barbarom.

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