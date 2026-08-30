TAPANI, HARMONIKE I NARODNO VESELJE KAO UVERTIRA ZA "TAŠ": Dragan Kojić Keba napravio spektakl u Knez Mihailovoj ulici (FOTO)

FOLK zvezda Dragan Kojić Keba priredio je danas pravi muzički spektakl u samom srcu Beograda.

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Keba će 12. septembra na "Tašmajdanu" održati koncert pod sloganom „Sad i ko zna kad“, a današnjim performansom u centru prestonice na najbolji način je pozvao Beograđane i sve ljubitelje njegove muzike da mu se pridruže na velikom muzičkom spektaklu.



Čim su se začuli prvi tonovi harmonika i udarci tapana, prolaznici su zastajali, snimali telefonima, pevali, a mnogi su poželeli i da se fotografišu sa Kebom.Atmosfera je iz minuta u minut postajala sve vrelija, pa je Knez Mihailova bila ispunjena pesmom, osmesima i dobrom energijom.

– Hteo sam da napravimo jedno pravo narodno veselje, da izađemo među ljude i da zajedno najavimo ono što nas čeka 12. septembra na "Tašmajdanu". Muzika je najlepša kada je podelimo sa ljudima – poručio je Dragan za "Večernje novosti".

Popularni pevač nije krio oduševljenje reakcijama Beograđana.

– Ovo je za mene najlepša pozivnica za koncert. Kada vidite ljude kako zastaju, pevaju, igraju, snimaju i žele da se fotografišu sa vama, onda znate da ste uradili pravu stvar.



– "Tašmajdan" će biti nešto posebno. Slogan je „Sad i ko zna kad“, jer želim da to bude veče koje ćemo svi dugo pamtiti. Dođite da pevamo zajedno.

Tako je folk as, uz tapane, harmonike i pesmu, na najbolji mogući način poslao poruku celom narodu, 12. septembra – svi na "Tašmajdan".