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ANASTASIJA PODELILA DO SADA NEVIĐENE FOTOGRAFIJE IZ PORODILIŠTA: Prvi trenuci sa sinom Ilijanom (FOTO)

Kristina Ljubisavljević

30. 08. 2026. u 10:00

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ANASTASIJA Ražnatović i njen suprug Nemanja Gudelj postali su roditelji 15. jula.

АНАСТАСИЈА ПОДЕЛИЛА ДО САДА НЕВИЂЕНЕ ФОТОГРАФИЈЕ ИЗ ПОРОДИЛИШТА: Први тренуци са сином Илијаном (ФОТО)

Foto: Printscreen/ Instagram/ Nemanja Gudelj

PRVI U OKTAGONU

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