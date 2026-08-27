KADA KRENE MUZIKA, TREMA NESTANE: Ivana Selakov o o letnjoj turneji, novim muzičkim planovima, ćerki Kruni i zasluženom odmoru (FOTO)

TREĆE veče 36. „Roštiljijade“ u Leskovcu proteklo je u znaku dobre muzike, pesme i odlične atmosfere, a veliki koncert pred mnogobrojnom publikom održala je pevačica Ivana Selakov.

Foto: Cvetković Photography

Nastup je započela baladom „Bolujem godinama“, a potom su se nizali njeni veliki hitovi „Eto zato“, „Otplovimo“, „Probijam led“ i brojne druge pesme koje je publika pevala uglas sa njom. Kako je koncert odmicao, atmosfera je bivala sve bolja, a Leskovčani su pokazali da Ivanine pesme i te kako dobro znaju.

- Mnogo mi je drago što sam ovde. Uvek volim da dođem, jer volim Leskovac. Više puta sam tokom karijere pevala ovde, ali mi je posebno drago što sada prvi put nastupam na „Roštiljijadi“. Ovo je jedan veliki i lep festival i baš mi je drago što sam večeras deo ove priče – rekla je Ivana za „Večernje novosti“. Foto: Cvetković Photography

Njen nastup bio je prilika i da se priseti jednog od najvažnijih trenutaka u dosadašnjoj karijeri, prvog velikog solističkog koncerta, koji je održala 11. novembra 2025. godine u MTS dvorani. Iako je sve bilo do detalja pripremljeno, priznaje da je trema pred izlazak na scenu bila ogromna.

- Imala sam ogromnu tremu, iako sam znala da će sve biti kako treba. Bila sam svesna koliko smo radili i pripremali se za taj koncert, ali kada dođe taj trenutak, ipak nije svejedno. Posebno zato što sam izronila iz scene, a na bini je bio dim i u jednom trenutku nisam mogla ni da vidim publiku.

Taj trenutak, kaže, danas pamti sa osmehom, iako joj tada nije bilo baš svejedno.

- Sećam se da sam u sebi razmišljala kako da se skoncentrišem, jer ne vidim ljude ispred sebe. Ali kada krene muzika, kada čuješ prve taktove i kada shvatiš da je publika tu, jednostavno se prepustiš. Trema nestane i radiš ono što najbolje znaš, izađeš na scenu i pevaš. Bilo mi je to prvo solističko veče i zato će mi taj koncert zauvek ostati u posebnom sećanju. Foto: Cvetković Photography

Posle velikog solističkog koncerta nije bilo mnogo prostora za predah. Ivanu i ovog leta prati gust koncertni raspored, a letnja turneja i dalje traje.

- Leto mi je baš radno. Nastupi su zakazani do sredine septembra i radujem se svakom koncertu. Meni je najlepši deo ovog posla upravo kontakt sa publikom. Kada vidim ljude kako pevaju sa mnom, kada osetim tu energiju, sve bude lakše i zaboravim na umor.

Po završetku letnje sezone, fokus će ponovo biti na muzici i studiju. Pevačica planira da se ozbiljnije posveti diskografskim planovima, a već je napravila korak u tom pravcu.

- Nedavno je izašla „Osveta“, duet sa Slađom Alegro i drago mi je što je pesma sada pred publikom. Posle letnje turneje želim još više da se posvetim studiju, novim pesmama i diskografiji. Imam neke planove i ideje i volela bih da u narednom periodu obradujem publiku novim materijalom. Foto: Cvetković Photography

Dok nju čekaju koncerti i studijski rad, u porodičnom domu uskoro počinje i nova školska godina. Ćerka Kruna kreće u drugi razred osnovne škole, a Ivana se, kako kaže, posebno raduje tom periodu.

- Ne mogu da verujem koliko vreme brzo prolazi. Kruna već kreće u drugi razred. Radujem se njenim školskim danima, svemu što je čeka i tom nekom novom periodu njenog odrastanja. Uz sve što radim, meni je najvažnije da budem prisutna kao mama i da uživam u tim našim porodičnim trenucima. Foto: Novosti

A za pravi odmor moraće još da sačeka. Posle leta, koncerata, nove muzike i porodičnih obaveza, Ivana planira da predahne tek tokom zime.

- Odmor će, izgleda, morati da sačeka. Planiram da to bude tek krajem januara ili početkom februara naredne godine. Do tada ima još mnogo posla, ali i ne žalim se. Kada volite ono što radite i kada imate publiku koja vas prati, onda vam ni taj naporan tempo nije toliko težak – zaključila nam je Ivana.

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