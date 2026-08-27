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OD POČETKA SAM VEROVAO U NJEGA: Dragan Kojić Keba svog kandidata iz „Zvezda Granda“ Mirsada Durmišija dovodi na „Taš“ (FOTO)

Dušan Cakić

27. 08. 2026. u 18:00

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FOLK zvezda Dragan Kojić Keba nastavlja da otkriva imena gostiju koji će mu se pridružiti na velikom solističkom koncertu 12. septembra na stadionu "Tašmajdan".

ОД ПОЧЕТКА САМ ВЕРОВАО У ЊЕГА: Драган Којић Кеба свог кандидата из „Звезда Гранда“ Мирсада Дурмишија доводи на „Таш“ (ФОТО)

Foto: SKYMUSIC

Posle Tanje Savić, Ane Bekute, repera 2Soma, Mirka Kordića i Al Dina, na red je došao i mladi pevač i finalista poslednje sezone „Zvezda Granda", Mirsad Durmiši.

Foto: Privatna arhiva

Ova najava ima i posebnu simboliku, budući da je upravo Keba tokom celog takmičenja bio Mirsadov mentor, a mladi pevač nastupao kao njegov kandidat.

- Mirsad je moj kandidat i neko u koga sam od početka verovao. Prošli smo zajedno celo takmičenje i drago mi je što će sada biti sa mnom na "Tašmajdanu". On je mlad, talentovan i zaslužuje da ga publika vidi i čuje u ovakvom ambijentu - poručio je Keba za "Večernje novosti".

Za dodatnu energiju i još jedno iznenađenje stiže i Neno Tapani iz Novog Pazara, pa je sve izvesnije da Kebin koncert očekuje veče ispunjeno različitim muzičkim iznenađenjima i dobrom atmosferom.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Folk as će 12. septembra na "Tašmajdanu" prirediti veliki koncert pod nazivom „Sad i ko zna kad“, a spisak gostiju iz dana u dan postaje sve duži.

 

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