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OTIŠLA JE „KRALJICA TUFNI“: Preminula Jajoi Kusama, jedna od najuticajnijih figura savremene umetnosti

V.N.

27. 08. 2026. u 08:25

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JAPANSKA umetnica Jajoi Kusama, jedna od najpoznatijih i najuticajnijih figura savremene umetnosti, preminula je u 97. godini.

ОТИШЛА ЈЕ „КРАЉИЦА ТУФНИ“: Преминула Јајои Кусама, једна од најутицајнијих фигура савремене уметности

Foto: Printskrin/ Youtube/ Great Art Explained

Vest je u četvrtak saopštio njen studio, navodeći da je Kusama preminula 14. avgusta u bolnici u Tokiju. Uzrok smrti nije saopšten.

Kusama je tokom višedecenijske karijere izgradila potpuno prepoznatljiv umetnički svet, u kojem su dominirali krugovi, tufne, ogledala i beskrajna ponavljanja motiva. Njena dela izlagana su u najprestižnijim svetskim muzejima, uključujući Muzej moderne umetnosti i Muzej američke umetnosti Vitni u Njujorku, kao i Muzej Ludvig u Nemačkoj.

Posebno mesto u njenom opusu zauzimaju čuvene instalacije "Beskonačna ogledala", koje posetiocima stvaraju utisak da se nalaze u prostoru bez kraja. Muzej The Broad u Los Anđelesu u svojoj kolekciji čuva dve takve instalacije.

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