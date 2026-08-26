MNOGO MI JE DRAGO ŠTO SAM OVDE: Ivana Selakov podigla Leskovčane na noge i pevala svoje najveće hitove (FOTO)

TREĆE veče 36. "Roštiljijade". u Leskovcu proteklo je uz dobru muziku i odličnu atmosferu, a veliki koncert održala je pop zvezda Ivana Selakov.

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Pevačica je nastup započela baladom „Bolujem godinama“, a potom su se ređali njeni hitovi „Eto zato“, „Otplovimo“, „Probijam led“ i druge pesme.

Publika je sa Ivanom pevala gotovo svaki stih, a atmosfera je iz pesme u pesmu bila sve bolja.

– Mnogo mi je drago što sam ovde. Uvek volim da dođem, jer volim Leskovac. Više puta sam tokom karijere pevala ovde, ali mi je posebno drago što sam sada prvi put nastupila na "Roštiljijadi" – rekla je Ivana za „Večernje novosti“.

Njen nastup bio je još jedan od muzičkih vrhunaca treće festivalske večeri, koju su Leskovčani i gosti "Roštiljijade" ispratili uz pesmu i dobar provod.