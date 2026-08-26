SVI SMO BAR JEDNOM VEROVALI U LAŽ: Mirza Selimović o povratku u Leskovac, novoj pesmi i saradnji sa Harijem Mata Harijem (FOTO)

DRUGO veče 36. „Roštiljijade“ u Leskovcu proteklo je uz dobru muziku i brojnu publiku, a za atmosferu je bio zadužen popularni pevač Mirza Selimović.

Foto: Cvetković Photography

Za njega je ovaj nastup imao posebnu simboliku, na leskovačku manifestaciju vratio se posle čak 12 godina.

Prvi put Mirza je u Leskovcu nastupio 2014. godine, kao pobednik i deo tadašnje desete generacije „Zvezda Granda“, kada je njegova karijera tek bila na početku. Danas, 12 godina kasnije, vratio se na istu scenu kao afirmisano ime muzičke scene.

- Neverovatan je osećaj vratiti se posle 12 godina na isto mesto na kojem sam nastupao na početku karijere. Tada sam bio momak koji je tek kretao, a danas se vraćam sa svim onim što sam u međuvremenu proživeo i napravio. Ovakvi trenuci me podsete koliki je put iza mene i zato mi je posebno drago što sam ponovo ovde - rekao je Mirza za „Večernje novosti“.

Njegov nastup publika je dočekala sa velikim oduševljenjem, a uz poznate hitove poput „Boliš me“, „Pusti da vjerujem“, „Imaš me“, „Sto kafana“, „“Bonasera“ i druge, pevalo se od prvog do poslednjeg takta. Povratak u Leskovac zato nije bio samo još jedan koncert, već i svojevrsni susret sa delom prošlosti koji je Mirzu podsetio koliko se njegov život i karijera u međuvremenu promenili. Foto: Cvetković Photography

Razlog za razgovor sa Selimovićem bila je i pesma „Pjevam, ne plačem“, koja je već privukla pažnju publike. Numera donosi emotivnu priču o izdaji, zabludi i trenutku kada čovek, iako zna istinu, ponekad želi da je ne vidi. Upravo u tome Mirza prepoznaje njenu najveću snagu.

- Svi smo se bar jednom našli u situaciji da nam je lakše da verujemo u ono što želimo nego da prihvatimo istinu koja boli i o tom osećaju govori ova pesma. Mislim da će se u njoj prepoznati ljudi koji su zbog ljubavi pravili pogrešne izbore, ali su posle svega uspeli da pronađu snagu da nastave dalje.

Posebnu pažnju izazvao je i njegov duet „Janje“ sa Harijem Mata Harijem. Pesma je lepo prihvaćena kod publike, a Mirza priznaje da je ova saradnja za njega imala posebnu težinu.

- Kada sam dobio priliku da snimim pesmu sa Harijem, za mene je to bilo ostvarenje jedne velike želje. Njegova muzika je deo mog odrastanja i zato mi je posebno drago što smo uspeli da napravimo nešto zajedno. Najlepše je što je publika prepoznala tu emociju i prihvatila pesmu. Foto: Novosti

Saradnje izvođača različitih generacija sve su češće, ali Selimović ne gleda na njih kao na prolazni trend. Za njega je najvažnije ono što različite generacije mogu da donesu jedna drugoj.

- Mislim da je najvrednije kada se iskustvo onih koji su već mnogo toga prošli spoji sa energijom mlađih. Mi smo odrastali uz ljude koji su nam bili muzički uzori i od kojih smo učili. Zato je lepo kada danas možemo sa njima da podelimo pesmu i stvorimo nešto novo. Hari je jedan od ljudi uz čiju sam muziku stasavao, kao i uz „Bijelo dugme“ i Đorđa Balaševića, i sve to je uticalo na put kojim sam krenuo – poručio nam je Mirza.

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