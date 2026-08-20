ŠEF TELEVIZIJSKOG GIGANTA POGINUO U PADU HELIKOPTERA: Prijatelji i zaposleni u šoku

HOSE Alberto Suarez, predsednik i generalni direktor Telemundovih televizijskih stanica u Orlandu, Tampi i Fort Majers–Nejplsu, poginuo je u padu helikoptera. Nesreća se dogodila u sredu, prema izveštajima stranih medija. Suarez je imao 55 godina.

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Suarez je bio jedan od četvoro Amerikanaca koji su poginuli u padu helikoptera na severoistoku Kenije, u okrugu Samburu.

- Slomljenog srca delimo tragičnu vest da je Hoze Suarez, predsednik i generalni direktor postaja u vlasništvu Telemunda u Orlandu, Tampi i Fort Myersu, poginuo u nesreći helikoptera u Keniji. Hose je bio duboko cenjeni vođa, voljeni prijatelj i kolega - objavljeno je.

- Hose je bio izuzetan kolega i mentor mnogima. Duboko je brinuo o svojim timovima, zajednicama kojima su služili i ključnoj ulozi koju naše postaje imaju u životima ljudi. U svoj je rad unosio energiju, humor, toplinu i snažan osećaj svrhe, a njegov se uticaj osećao daleko izvan postaja koje je vodio. Iznenadnost i okolnosti Hoseove smrti čine ovaj gubitak posebno teškim za shvatiti. Naša su srca s njegovim voljenima i sa svim Hoseove kolegama i prijateljima diljem NBC Universala koji tuguju zbog ovog strašnog gubitka. U nadolazećim danima podelićemo više o tome kako ćemo odati počast Hoseovom životu i nasleđu - dodali su.

Suarez je za NBC Universal radio 20 godina te je imao nekoliko uloga. Vodio je stanice u San Antoniju, Sacramentu, Fresnu, Salt Lake Cityju i Las Vegasu.

Pre tragične smrti obavljao je dužnost generalnog direktora Telemunda 31 u Orlandu, Telemunda 49 u Tampi i Telemunda Ft. Myers–Naples. Pre nego što se pridružio NBC Universalu, Suarez je vodio vesti i emisije u Ohiju, Teksasu i Floridi.

Tokom svoje karijere primio je mnoga priznanja.