TEA TAIROVIĆ STIGLA: U raskošnoj haljini od 10 metara svile prošetala crvenim tepihom (FOTO)

VELIKU pažnju javnosti privukao je dolazak u Sarajevo regionalne muzičke zvezde Tee Tairović.

Foto: Privatna arhiva

Tea je u pratnji supruga Ivana u raskošnoj haljini, koju je za ovu priliku kreirala poznata crnogorska dizajnerka Nataša Pejović, prošetala glamuroznim crvenim tepihom, gde je pozirala medijima i dala izjave, a potom se uputila u salu kako bi ogledala film "Queen at Sea".

Budući da je Tea veliki ljubitelj filmova, ova drama iz 2026. godine, koja je svetsku premijeru imala na Berlinalu u glavnom takmičarskom programu, privukla joj je posebnu pažnju. Foto: Privatna arhiva

Tea je inače prethodno veče imala koncert u Sarajevu, pa je svoj boravak u jednom od omiljenih gradova iskoristila i odazvala se pozivu da prisustvuje na ovom događaju.

Tea je večeras i za mnoge modne znalce i kritičare bila inspiracija, budući da je crvena haljina koju je ponela izrađena od čak 10 metara čiste svile. Foto: Privatna arhiva

Pored Tee, večeras je crvenim tepihomprošetala i holivduska zvezda Vudi Harelson.

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