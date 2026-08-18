VALJEVO JE PRVA STANICA: Milanče Radosavljević posle "Tašmajdana" kreće na turneju (FOTO)
POSLE četiri rasprodata koncerta na „Tašmajdanu“, Milanče Radosavljević nastavlja druženje sa publikom širom Srbije. Turneja „Od Valjeva do Loznice“ počinje 12. septembra u SRC „Petnica“ u Valjevu.
Valjevo je izabrano nakon velikog interesovanja publike, koja je upravo ovaj grad među prvima poželela da vidi na Milančetovoj koncertnoj mapi. Uz njega će nastupiti i orkestar „Majstori za dušu“ Aleksandra Ace Sofronijevića, a publika će uživati u njegovim najvećim hitovima.
- Posle svega što se dogodilo na „Tašmajdanu“, osećam ogromnu zahvalnost i želju da nastavimo tamo gde smo stali. Jedva čekam da zapevamo zajedno i u Valjevu - poručio je Milanče za naš list.
O novom poglavlju njegove karijere oglasio se i Aca, koji je istakao koliko je ovaj uspeh značajan za pevača i njegovu publiku.
- Milanče je pokazao da prave pesme i pravi umetnici ne poznaju granice. Posle četiri „Tašmajdana“, potpuno je prirodno da ova priča krene dalje.
Tako Milančetova pesma, posle velikog beogradskog uspeha, kreće na put, a Valjevo je prva stanica.
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