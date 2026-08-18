Poznati

VALJEVO JE PRVA STANICA: Milanče Radosavljević posle "Tašmajdana" kreće na turneju (FOTO)

Dušan Cakić

18. 08. 2026. u 18:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POSLE četiri rasprodata koncerta na „Tašmajdanu“, Milanče Radosavljević nastavlja druženje sa publikom širom Srbije. Turneja „Od Valjeva do Loznice“ počinje 12. septembra u SRC „Petnica“ u Valjevu.

ВАЉЕВО ЈЕ ПРВА СТАНИЦА: Миланче Радосављевић после Ташмајдана креће на турнеју (ФОТО)

Foto: Bojan Stevanović

Valjevo je izabrano nakon velikog interesovanja publike, koja je upravo ovaj grad među prvima poželela da vidi na Milančetovoj koncertnoj mapi. Uz njega će nastupiti i orkestar „Majstori za dušu“ Aleksandra Ace Sofronijevića, a publika će uživati u njegovim najvećim hitovima.

- Posle svega što se dogodilo na „Tašmajdanu“, osećam ogromnu zahvalnost i želju da nastavimo tamo gde smo stali. Jedva čekam da zapevamo zajedno i u Valjevu - poručio je Milanče za naš list.

Foto: Bojan Stevanović

O novom poglavlju njegove karijere oglasio se i Aca, koji je istakao koliko je ovaj uspeh značajan za pevača i njegovu publiku.

- Milanče je pokazao da prave pesme i pravi umetnici ne poznaju granice. Posle četiri „Tašmajdana“, potpuno je prirodno da ova priča krene dalje.

Tako Milančetova pesma, posle velikog beogradskog uspeha, kreće na put, a Valjevo je prva stanica.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica