CRNI DAN ZA SVETSKI DŽET-SET: Stravična smrt odnela Diorovu direktorku i producenta

FILMSKI producent Nikolas Altmajer i njegova partnerka Matilde Favije, koja je bila dugogodišnja direktorka za odnose sa javnošću kultne modne kuće Dior, poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći danas popodne u francuskom departmanu De-Sevr.

FOTO: GROK AI

Kako navodi tužilaštvo u Nioru, saobraćajna nesreća se dogodila oko 16 časova na putu kod mesta Airvault. Automobil u kojem su se nalazili Nikolas Altmajer i Matilde Favije, sudario se sa teškim teretnim vozilom koje im je dolazilo iz suprotnog pravca. Do udesa je došlo u trenutku kada je njihov automobil preticao drugo vozilo, pišeVariety.

Francuske vlasti otvorile su istragu o nenamernom izazivanju smrti za volanom. Cilj je da se utvrdi kako je tačno došlo do kobnog sudara i šta se događalo neposredno pre tragedije.

Matilde Favije, koja je imala 57 godina, bila je dobro poznato ime u svetu mode, izgradila je dugogodišnju karijeru na svetskoj modnoj sceni. Pre dolaska u Dior, radila je u Pradi, gde se bavila razvojem odnosa modne kuće sa francuskim medijima.

Dioru se pridružila 2011. godine, pa je postala jedna od ključnih osoba zaduženih za komunikaciju sa svetskim zvezdama koje su sarađivale sa prestižnim brendom.

Tokom karijere, radila je sa brojnim velikim imenima iz sveta filma, muzike i popularne kulture, među kojima su Natali Portman, Rijana, Dženifer Lorens, Anja Tejlor-Džoj i drugi.

Francuski mediji opisivali su je kao osobu sa velikim uticajem u modnoj industriji, ali i kao nekoga ko je karakterom ostavio snažan utisak među saradnicima. Godine 2024, objavila je knjigu „Mathilde à Paris“, u kojoj je predstavila svoj doživljaj Pariza.

Bila je aktivna i van modne industrije. Osnovala je udruženje Esthétique & Cancer, čiji je cilj pružanje podrške ljudima koji boluju od raka.

Altmajer je iza sebe ostavio četvoro dece, dok je Matilde Favije imala dvoje dece. Njihova iznenadna smrt potresla je dve industrije u kojima su tokom godina izgradili izuzetno snažan profesionalni i lični uticaj.

Njen muž Nicolas Altmajer imao je 61 godinu i decenijama je bio jedno od važnih imena francuske nezavisne filmske produkcije. Sa bratom Erikom nalazio se na čelu produkcijske kompanije Mandarin & Compagnie, iza koje stoji veliki broj uspešnih ostvarenja.

Njegov producentski potpis vezuje se, između ostalog, za popularni serijal „OSS 117“, film "Brice de Nice", ali i za mnoge druge projekte. Sarađivao je sa istaknutim rediteljima poput Majkla Hazanavicijusa, Fransisa Ozona i Bertranda Bonela, a među njegovim ostvarenjima nalaze se naslovi "Mlada i lepa", "Nova devojka", "Franc", "Božjom milošću", "Leto 85" i "Sve je dobro prošlo".

Altmajer je učestvovao i u produkciji filma "Saint Laurent", dok je među njegovim novijim projektima bio i "Monsieur Aznavour", biografska priča o čuvenom francuskom pevaču Šarlu Aznavuru. Za doprinos francuskoj kinematografiji, on i njegov brat dobili su pre devet godina nagradu Daniel Toscan du Plantier.

(Kurir)