NE BROJIM GODINE, VEĆ TRENUTKE KOJI SU ME UČINILI SREĆNOM: Neda Ukraden proslavila 76. rođendan sa porodicom i unucima u lepetanima (FOTO)
POP diva Neda Ukraden proslavila je danas, u nedelju 16. avgusta, 76. rođendan, u porodičnoj kući u Crnoj Gori u mesut Lepetane, a i ovoga puta pokazala je da za nju godine nisu ništa više od broja.
Zakoračila je u osmu deceniju života, ali energijom, osmehom i izgledom i dalje pleni, dokazujući da su mladost i vitalnost pre svega stvar duha.
Rođendan je provela u društvu onih koji joj najviše znače, ćerke Jelene, troje unučadi Aleksandre, Nede i Dušana i najbližih prijatelja. Oni su joj priredili slavlje za pamćenje, a terasa je bila ukrašena brojnim balonima, dok su se tokom cele proslave smenjivali osmesi, zagrljaji i dobra energija.
Neda nije krila koliko je srećna, a za svoj poseban dan odabrala je elegantnu haljinu u kojoj je izgledala otmeno i ženstveno. Ipak, najlepši ukras bili su joj osmeh i ljudi koje je okupila oko sebe.
- Još jedna godina, a u srcu mi je još više ljubavi, uspomena i zahvalnosti. Ne brojim godine, već trenutke koji su me učinili srećnom. Zahvalna sam za svaki novi dan, za svoju porodicu, prijatelje, svoju publiku i sve vas koji ste godinama uz mene. Život je najlepši kada ga živiš punim plućima - rekla je Neda za „Večernje novosti“.
I dok joj su joj najbliži upućivali najlepše želje, Neda je i na svoj 76. Rođendan poslala istu poruku koju godinama nosi sa sobom, godine se ne mere brojevima, već ljubavlju, uspomenama i trenucima koji ostaju zauvek.
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