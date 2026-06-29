Belgrade Music Week osuđuje neodgovorno širenje panike i lažnih informacija

Tokom same završnice festivala Belgrade Music Week na Ušću, došlo je do plasiranja netačnih i neproverenih informacija, što je dovelo je do uznemirenja publike u prvim redovima.

Foto: Belgrade Music Week

Prema trenutnim podacima nadležnih službi, na terenu nije zabeležen nijedan incident tog tipa koji se spominje. To potvrđuju službe obezbeđenja festivala, dežurne snage policijskih službi, kao i ekipe Hitne pomoći koje su sve vreme bile raspoređene na lokaciji.

Povodom snimka koji kruži društvenim mrežama, obaveštavamo javnost da je reč o rutinskom i pravovremenom postupanju nadležnih organa prema jednom licu zbog izolovanog prekršaja. Ova preventivna reakcija izvedena je brzo, profesionalno i ni u jednom trenutku nije predstavljala rizik po bezbednost publike.

Festival je nakon četiri dana završen bez incidenata koji bi ugrozili publiku ili izvođenje programa.