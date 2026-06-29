Poznati

Belgrade Music Week osuđuje neodgovorno širenje panike i lažnih informacija

В.Н.

29. 06. 2026. u 07:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Tokom same završnice festivala Belgrade Music Week na Ušću, došlo je do plasiranja netačnih i neproverenih informacija, što je dovelo je do uznemirenja publike u prvim redovima.

Belgrade Music Week осуђује неодговорно ширење панике и лажних информација

Foto: Belgrade Music Week

Prema trenutnim podacima nadležnih službi, na terenu nije zabeležen nijedan incident tog tipa koji se spominje. To potvrđuju službe obezbeđenja festivala, dežurne snage policijskih službi, kao i ekipe Hitne pomoći koje su sve vreme bile raspoređene na lokaciji.

Povodom snimka koji kruži društvenim mrežama, obaveštavamo javnost da je reč o rutinskom i pravovremenom postupanju nadležnih organa prema jednom licu zbog izolovanog prekršaja. Ova preventivna reakcija izvedena je brzo, profesionalno i ni u jednom trenutku nije predstavljala rizik po bezbednost publike.

Festival je nakon četiri dana završen bez incidenata koji bi ugrozili publiku ili izvođenje programa.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠIPTARI PONIŽAVAJU SRBE NA VIDOVDAN: Upustvo terorista našem narodu kako da se ponaša u svojoj zemlji (FOTO)

ŠIPTARI PONIŽAVAJU SRBE NA VIDOVDAN: Upustvo terorista našem narodu kako da se ponaša u svojoj zemlji (FOTO)