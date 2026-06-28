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SVETSKA MUZIČKA ZVEZDA U BEOGRADU: Inna nastupila na "Belgrade Music Week" festivalu (FOTO)

Д. Цакић

28. 06. 2026. u 23:23

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FESTIVAL "Belgrade Music Week" ulazi večeras u svoju završnicu.

СВЕТСКА МУЗИЧКА ЗВЕЗДА У БЕОГРАДУ: Inna наступила на Belgrade Music Week фестивалу (ФОТО)

Foto: Novosti

Na poslednjoj noći muzičke smotre, koncert je održala Inna, pevačica koja je izgradila impresivnu međunarodnu karijeru kakvom može da se pohvali mali broj izvođača sa ovih prostora Evrope.

Ona je na Ušće donela repertoar prepun numera koje su obeležile generacije ljubitelja moderne pop i dens muzike.

Foto: Фото: Новости

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Tokom karijere osvojila je brojne međunarodne nagrade, nastupala pred milionima fanova širom Evrope, Latinske Amerike i Azije, dok njeni spotovi i pesme beleže milijarde pregleda i slušanja na digitalnim platformama.

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