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BELGRADE MUSIC WEEK: Teodora DŽehverović na nastupu promovisala novi album (FOTO)

Д. Цакић

28. 06. 2026. u 23:11

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VEČERAS se održava četvrto, ujedno i poslednje veče festivala "Belgrade Music Week".

BELGRADE MUSIC WEEK: Теодора Џехверовић на наступу промовисала нови албум (ФОТО)

Foto Novosti

I ove godine nastupala je regionalna muzička zvezda Teodora Džehverović.

Na ovogodišnjem festivalu, pored svojih hitova, Teodora je zapevala i pesme sa novog albuma.

Foto: Фото Новости

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Ovim koncertom pevačica je napravila još jedan u nizu spektakla na ovom festivalu.

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