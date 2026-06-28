BELGRADE MUSIC WEEK: Teodora DŽehverović na nastupu promovisala novi album (FOTO)
VEČERAS se održava četvrto, ujedno i poslednje veče festivala "Belgrade Music Week".
I ove godine nastupala je regionalna muzička zvezda Teodora Džehverović.
Na ovogodišnjem festivalu, pored svojih hitova, Teodora je zapevala i pesme sa novog albuma.
Ovim koncertom pevačica je napravila još jedan u nizu spektakla na ovom festivalu.
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