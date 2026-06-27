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BELGRADE MUSIC WEEK: Dragan Kojić Keba specijalni gost na festivalu, a nastupa sa 2SOMA (FOTO)

Д. Цакић

27. 06. 2026. u 23:53

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NA večerašnje treće veče festivala "Belgrade Music Week" kao specijalni gost noći bio je folk legenda Dragan Kojić Keba.

BELGRADE MUSIC WEEK: Драган Којић Кеба специјални гост на фестивалу, а наступа са 2SOMA (ФОТО)

Foto: Novosti

Keba će večeras zapevati sa grupom i zapevati hit "Mega, giga, ultra".

Foto: Novosti

Ovo je samo uvertira u dva Kebina koncerta koja će biti 03.07. u Nišu, kao i 12.09. na stadionu "Tašmajdan".

Ovo je još jedno veče vrhunske produkcije SKYMUSIC, velikih iznenađenja i atmosfere zbog koje je Ušće ovog vikenda centar muzičkih dešavanja u regionu.

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