BELGRADE MUSIC WEEK: Dragan Kojić Keba specijalni gost na festivalu, a nastupa sa 2SOMA (FOTO)

NA večerašnje treće veče festivala "Belgrade Music Week" kao specijalni gost noći bio je folk legenda Dragan Kojić Keba.

Foto: Novosti

Keba će večeras zapevati sa grupom i zapevati hit "Mega, giga, ultra".

Foto: Novosti

Ovo je samo uvertira u dva Kebina koncerta koja će biti 03.07. u Nišu, kao i 12.09. na stadionu "Tašmajdan".

Ovo je još jedno veče vrhunske produkcije SKYMUSIC, velikih iznenađenja i atmosfere zbog koje je Ušće ovog vikenda centar muzičkih dešavanja u regionu.