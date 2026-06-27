PRVI DAN BELGRADE MUSIC WEEK ZAPALIO UŠĆE: Devito "sleteo" direktno iz svemira, Baka Prase napravio potpuni haos, večeras stižu Dara i Gzuz

BELGRADE Music Week nastavio je u velikom stilu. Nakon spektakularnog nultog dana koji su obeležili Jala Brat i Buba Corelli, prvo festivalsko veče donelo je još jedan muzički maraton pred desetinama hiljada ljudi na Ušću.

Foto: LIVE PRODUCTION

Euforija je počela mnogo pre prvih tonova. Fanovi su satima čekali ispred festivalskih kapija kako bi zauzeli mesta u prvim redovima i što bliže dočekali svoje omiljene izvođače, potvrđujući još jednom da je Belgrade Music Week događaj koji se ne propušta.

Veče je otvorila Zera, koja je odmah podigla atmosferu, a usledilo je jedno od prvih velikih iznenađenja večeri – na binu je izašao Baka Prase. Njegov nastup izazvao je pravu eksploziju među publikom, a dodatni haos nastao je kada je na scenu pozvao mladog strimera Mihajla Madića, sa kojim je nedavno objavio duet. Iznenađenjima nije bio kraj, pa im se ubrzo pridružio i njegov dugogodišnji prijatelj i saradnik Choda, sa kojim je takođe izveo zajedničku pesmu.

Atmosferu su potom do usijanja doveli Sajfer, Rimski i Corona, da bi vrhunac večeri usledio izlaskom Devita.

Jedan od najiščekivanijih nastupa festivala počeo je spektakularno – Devito je na bini imao impresivnu scenografiju svemirskog broda, koja je izazvala ovacije čim se pojavila na velikim ekranima. Produkcija kakva se retko viđa, specijalni efekti i niz najvećih hitova pretvorili su Ušće u ogromnu žurku, dok je poseban trenutak večeri bilo njegovo prvo pojavljivanje sa bendom, premijerno upravo na sceni Belgrade Music Week.

Prvo festivalsko veče zatvorila je Elena, koja je energičnim nastupom i svojim najvećim hitovima zaokružila još jedno veče za pamćenje.

Večeras Belgrade Music Week ulazi u drugo festivalsko veče, a publiku očekuju nastupi Dare, Gzuza, 2Soma, Popovske, Nuccija, Crnog Ceraka, Lackya, Djehona i Coje, uz još jedno veče vrhunske produkcije SKYMUSIC, velikih iznenađenja i atmosfere zbog koje je Ušće ovog vikenda centar muzičkih dešavanja u regionu.

Ulaznice za festival Belgrade Music Week dostupne su isključivo putem eFinity sajta i eFinity aplikacije i na svim eFinity i MojKiosk prodajnim mestima.