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ACA LUKAS ZAPOČEO KONCERT ISPRED SKUPŠTINE PESMOM „OVO JE SRBIJA“: Neverovatna atmosfera na skupu „Srbija jedna porodica“

V.N.

27. 06. 2026. u 17:24

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NA velikom svenarodnom skupu pod nazivom „Srbija jedna porodica“, koji se održava ispred Skupštine počeo je i muzički program.

АЦА ЛУКАС ЗАПОЧЕО КОНЦЕРТ ИСПРЕД СКУПШТИНЕ ПЕСМОМ „ОВО ЈЕ СРБИЈА“: Невероватна атмосфера на скупу „Србија једна породица“

Foto: N. Skenderija

Pevač Aca Lukas koncert je započeo izvođenjem pesme „Ovo je Srbija“, što je izazvalo trenutni euforični talas oduševljenja, zajedničko pevanje u glas i razvijanje na stotine srpskih trobojki u masi. Ovaj nastup dodatno je učvrstio svečanu i jedinstvenu atmosferu događaja u samom centru Beograda.

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