MILICA PAVLOVIĆ OBJAVILA NOVI ALBUM "CAKA" KOJI PREDSTAVLJA NJENIH DOSAŠNJIH "STO ŽIVOTA"

PEVAČICA Milica Pavlović predstavila je svoj šesti studijski album „Caka”, ali promocija nije ličila na klasičan događaj. Više je to bio ulazak u jedan pažljivo režiran svet u kome se muzika, film i lična ispovest prepliću u istu priču.

FOTO: Novosti

Stojeći okružena ekipom koja je dve godine radila u tišini i pod ugovorima o poverljivosti, Milica je za "Večernje novosti" sumirala sve što se dešavalo u jednoj rečenici:



Rečenica, izgovorena gotovo uz osmeh, zvučala je kao uvod u čitavu priču o „Caki”.

FOTO: Novosti

Pevačica nam govorila o naslovnoj pesmi kao o centru čitavog projekta. Tu su se, kaže, sabrali svi njeni „životi”, scenski, privatni, emocionalni i oni između.

- To je mojih sto života u jednom kadru, u jednom zvuku, u jednoj ideji - dodala je, kao da pokušava da objasni nešto što se više oseća nego što se opisuje.

Jedan od najupečatljivijih delova novog CD - a, bio je i spot za pesmu „Caka”, koji je osmišljen kao mini film. Tri reditelja, 13 scena i više od 30 plesača iz regiona stvorili su vizuelni svet koji više podseća na bioskop nego na muzički video.

- Htela sam da sve izgleda kao da ulaziš u neki drugi univerzum.

U tom složenom projektu, kako je istakla, ništa nije bilo slučajno. Od saradnika Fivosa do Braje, od Ljiljane Jorgovanović do Ateljea trag, svaki autor je, kaže, uneo deo svoje energije u celinu.



Kada se priča polako privela kraju, ostalo je u vazduhu nešto što liči na najavu sledećeg poglavlja. Pominjanje pesme „Molim za dušu”, koja tek treba da bude objavljena, otvorilo je prostor za nova očekivanja. Bez direktnih najava, ali sa jasnim nagoveštajem, Milica je ostavila utisak da je „Caka” tek početak jednog šireg ciklusa.

Ostaje utisak da je ovaj album mnogo više od muzičkog izdanja. To je, kako je i sama rekla, presek svih njenih života u jednom trenutku, priča koja se ne sluša samo ušima, već prati kao film u kome je svaka scena deo iste emocije.