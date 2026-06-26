Bele limuzine dovoze zvezde: Anica Milenković usijala mreže pred "Južni vetar" (FOTO)
VEČERAS će Tašmajdan biti epicentar najvećeg muzičkog događaja godine. Sve je spremno za Južni Vetar festival, spektakl koji će na jednom mestu okupiti legende najpopularnijeg muzičkog pokreta u istoriji domaće muzike.
Vremenske prilike su idealne, bina je potpuno postavljena, tehničke probe su uspešno završene, a bele limuzine već dovoze zvezde koje će večeras prirediti nezaboravan spektakl. Publiku očekuje više od pet sati vrhunske muzike, emocija i hitova koji su obeležili živote miliona ljudi.
Poslednjih dana društvene mreže doslovno gore od objava fanova koji s nestrpljenjem odbrojavaju sate do početka koncerta. Posebnu pažnju privukla je Anica Milenković, čije su objave izazvale lavinu reakcija i dodatno podigle atmosferu pred večerašnji događaj.
Na scenu će izaći Dragana Mirković, Mile Kitić, Kemal Malovčić, Anica Milenković, Suzana Jovanović, Marta Savić i Srećko Šušić– zvezde koje su ispisale istoriju Južnog vetra. Publiku očekuju i brojni specijalni gosti koji će izvesti najveće hitove i odati počast pesmama koje su obeležile jednu muzičku epohu.
Sve ukazuje na to da će večeras na Tašmajdanu biti ispisana još jedna stranica muzičke istorije. Očekuje se fantastična atmosfera i noć za pamćenje, uz najveće hitove koji već decenijama spajaju generacije.
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