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ŽENA JE U BOLNICI, SADA JE VAN ŽIVOTNE OPASNOSTI: Jasmin Selmanović Jasko otkrio detalje saobraćajke - "Posvetio sam joj pobedu" (FOTO)

Dušan Cakić

22. 06. 2026. u 00:34

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SVOJIM efektnim i emotivnimi nastupima Jasmin Selmanović Jasko osvojio je najviše glasova Fejsbuk publike zahvaljujući kojima je zasluženo trijumfovao u muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno".

ЖЕНА ЈЕ У БОЛНИЦИ, САДА ЈЕ ВАН ЖИВОТНЕ ОПАСНОСТИ: Јасмин Селмановић Јаско открио детаље саобраћајке - Посветио сам јој победу (ФОТО)

FOTO: Novosti

Jasko je svoju pobedu posvetio supruzi, a sada je vidno uznemiren otkrio da je ona u ovom trenutku u bolnici.

– Supruga i ja smo imali saobraćajnu nesreću pre neku noć kada smo se vraćali sa snimanja u Sjenicu. Ona je ovde u bolnici, imala je tešku povredu. Ali hvala Bogu, nije životno ugrožena. Oporavlja se, biće dobro ako Bog da… Van životne opsanosti je, što je najbitnije. Moglo je da bude i gore… – rekao je Jasko koji je pokušavao da prebaci fokus na druge teme i da koliko može uživa u izvojevanoj pobedi.

FOTO: Novosti

On je na kraju priznao i da sticajem nesrećnih okolnosti neće uspeti da proslavi pobedu kako bi to želeo, a neće moći ni da ode odmah kod supruge kojoj je posvetio trijumf.

– Nije moguće da odem večeras u posetu kod supruge iz medicinskih razloga, ali ću ostati u Beogradu nekoliko dana prvenstveno zbog supruge. Sutra ću otići. Nadam se da će se što pre oporaviti, van životne je opasnosti. To je najvažnije, takva je sudbina. Pod velikim sam stresom i ne bih da se vraćam na to. Jer kad te zadesi to što te zadesi. To je u stvari druga strana života – zaključio je Jasko.

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