VELIKI TRIJUMFI: Tamara Radmilović i Bojan Ilijevski su pobednici „Zvezda Granda“ za 2026. godinu (FOTO)

POBEDNICI „Zvezda Granda“ za sezonu 2025/2026. su

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Nakon devetomesečne pevačke borbe, rada i truda mentora da kandidatima priušte najbolje za njih, konačno su trijumfovali najbolji, a to je po mišljenju žirija Tamara Radmilović , a po mišljenju publike Bojan Ilijevski.

FOTO: Novosti

Publika je izabrala da je ove sezone bio najbolji Bojanov mentor, Đorđe David.

Žiri je izabrao da je ove sezone bio najbolji Tamarin mentor, Ceca Ražnatović.