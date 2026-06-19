HUMANI GEST KOJI MENJA ŽIVOT: Željko Mitrović posetio baku iz Sarajeva i uručio joj novčanu pomoć od čak 5.000 konvertibilnih maraka!
ZEKIJA Sjutrović iz Sarajeva na svojim plećima nosi teret koji bi retko ko mogao da izdrži, a njenu životnu borbu potrudio se da bar malo olakša vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović.
Kao stub porodice, Zekija Sjutrović iz Sarajeva, živi skromno i sve što uspe da obezbedi namenjuje svojoj ćerki i unucima. Nema velike želje – već se samo nada boljim danima za svoju porodicu. Njen devetogodišnji unuk Adnan je gluvonem, a otac ga se odrekao pre nekoliko godina. Sa istim zdravstvenim problemom suočava se i Zekijina ćerka. Uprkos brojnim životnim izazovima, ova porodica ne gubi veru da će doći bolji dani.
Kada su pomislili da su potpuno zaboravljeni i prepušteni sami sebi, na njihovim vratima pojavio se Željko Mitrović. Vlasnik Pink Media Group je porodici uručio novčanu pomoć od čak 5.000 konvertibilnih maraka i poklone koji će im olakšati svakodnevni život i pružiti preko potrebnu podršku.
- U velikoj sam akciji, a inače sam vezan za Sarajevo, jer sam ovde služio armiju. Ovde su me naučili i da vozim helikopter. Samo da znate, volim vas. Ovo ti je samo mala pomoć da dečici omogućiš lepši život, ostalo će sve biti u redu - rekao je Mitrović koji je naučio elemente gluvonemog jezika, čime je oduševio sve.
Dirnuta ovim gestom, Zekija nije krila emocije i zahvalila se na pomoći koja će njenoj porodici mnogo značiti u narednom periodu.
- Hvala od srca svima koji su mislili na nas i pružili nam podršku! - poručila je Zekija.
Ova poseta nije izolovan slučaj, već deo velikog Regionalnog karavana humanosti koji je Željko Mitrović pokrenuo sa ciljem da pruži podršku najugroženijim porodicama širom Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. U okviru ove akcije planirano je da tokom godine pomoć dobije čak 250 porodica, od čega 100 u Bosni i Hercegovini, a upravo ovakve priče potvrđuju da humanost nema granice i da je nekada dovoljno samo malo pažnje, podrške i razumevanja da bi se nekome promenio život nabolje.
Gest Željka Mitrovića pokazuje koliko jedno dobro delo može da vrati veru u ljude. Osmeh na licu Zekije, njene ćerke i malog Adnana najbolji je dokaz da prava humanost nije samo pomoć u novcu, već poruka da niko nije zaboravljen i da u najtežim trenucima postoji neko ko je spreman da pruži ruku podrške. Upravo zbog toga, ova priča ostaje snažan podsetnik da dobrota i dalje menja živote.
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