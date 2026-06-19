Poznati

HUMANI GEST KOJI MENJA ŽIVOT: Željko Mitrović posetio baku iz Sarajeva i uručio joj novčanu pomoć od čak 5.000 konvertibilnih maraka!

Промо

19. 06. 2026. u 14:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZEKIJA Sjutrović iz Sarajeva na svojim plećima nosi teret koji bi retko ko mogao da izdrži, a njenu životnu borbu potrudio se da bar malo olakša vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović.

ХУМАНИ ГЕСТ КОЈИ МЕЊА ЖИВОТ: Жељко Митровић посетио баку из Сарајева и уручио јој новчану помоћ од чак 5.000 конвертибилних марака!

Foto: TV PINK Youtube print screen

Kao stub porodice, Zekija Sjutrović iz Sarajeva, živi skromno i sve što uspe da obezbedi namenjuje svojoj ćerki i unucima. Nema velike želje – već se samo nada boljim danima za svoju porodicu. Njen devetogodišnji unuk Adnan je gluvonem, a otac ga se odrekao pre nekoliko godina. Sa istim zdravstvenim problemom suočava se i Zekijina ćerka. Uprkos brojnim životnim izazovima, ova porodica ne gubi veru da će doći bolji dani.

Kada su pomislili da su potpuno zaboravljeni i prepušteni sami sebi, na njihovim vratima pojavio se Željko Mitrović. Vlasnik Pink Media Group je porodici uručio novčanu pomoć od čak 5.000 konvertibilnih maraka i poklone koji će im olakšati svakodnevni život i pružiti preko potrebnu podršku.

- U velikoj sam akciji, a inače sam vezan za Sarajevo, jer sam ovde služio armiju. Ovde su me naučili i da vozim helikopter. Samo da znate, volim vas. Ovo ti je samo mala pomoć da dečici omogućiš lepši život, ostalo će sve biti u redu - rekao je Mitrović koji je naučio elemente gluvonemog jezika, čime je oduševio sve.

Dirnuta ovim gestom, Zekija nije krila emocije i zahvalila se na pomoći koja će njenoj porodici mnogo značiti u narednom periodu.

Foto: Фото: TV PINK Youtube print screen

POGLEDAJ GALERIJU

- Hvala od srca svima koji su mislili na nas i pružili nam podršku! - poručila je Zekija.

Ova poseta nije izolovan slučaj, već deo velikog Regionalnog karavana humanosti koji je Željko Mitrović pokrenuo sa ciljem da pruži podršku najugroženijim porodicama širom Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. U okviru ove akcije planirano je da tokom godine pomoć dobije čak 250 porodica, od čega 100 u Bosni i Hercegovini, a upravo ovakve priče potvrđuju da humanost nema granice i da je nekada dovoljno samo malo pažnje, podrške i razumevanja da bi se nekome promenio život nabolje.

Gest Željka Mitrovića pokazuje koliko jedno dobro delo može da vrati veru u ljude. Osmeh na licu Zekije, njene ćerke i malog Adnana najbolji je dokaz da prava humanost nije samo pomoć u novcu, već poruka da niko nije zaboravljen i da u najtežim trenucima postoji neko ko je spreman da pruži ruku podrške. Upravo zbog toga, ova priča ostaje snažan podsetnik da dobrota i dalje menja živote.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI RASPAD BOSNE I HERCEGOVINE! Švajcarci u drugom kolu Mundijala u poslednjih 15 minuta razbili selekciju Sergeja Barbareza!

TOTALNI RASPAD BOSNE I HERCEGOVINE! Švajcarci u drugom kolu Mundijala u poslednjih 15 minuta "razbili" selekciju Sergeja Barbareza!