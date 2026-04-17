Obratio se publici posebnim rečima: Jakov Jozinović zapevao po peti put u Beogradu - Specijalni gost večeri Bojan "Leksington" (FOTO)

17. 04. 2026. u 22:35

MLADA muzička zvezda Jakov Jozinović postao je glavna tema u domaćoj javnosti, budući da mu se koncerti rasprodaju u veoma kratkom vremenskom intervalu, od svega nekoliko desetina minuta.

On, naime, večeras održava peti solistički koncert u Sava Centru, tačnije u Plavoj dvorani, gde je izašao pred dupke punu salu i zapevao svoju numeru, a potom i ostale iz repertoara. A kako je publika pala u trans kada je istrčao na scenu, on se njima obratio veoma emotivnim rečima.

- Još jednom, dobro veče Beograde, je l' smo dobro?! Jedva sam čekao da se vratimo u ovu dvoranu, tu se najviše osećam svoj. Ovo nam je peto veče zaredom i beskrajno sam zahvalan što ste i peto veče došli i kupili karte! Hvala vam! Svako veče imam jedan cilj, a to je da kući odete najsrećniji i ispunjene duše i srca i da poželite da se vratite.

I jedan jedini zadatak pored toga je da budete glasniji od nas i da date tu ljubav koju ste doveli sa sobom, bravo ko god da je rekao - rekao je Jakov, a potom je nastavio sa programom koncerta.

U toku Jakovlje pete muzičke večeri, njegov specijalni gost bio je pevač i frontmen grupe "Leksington", Bojan Vasković.

U svom segmentu, Boki je otpevao nekoliko pesama i podigao publiku na noge u Plavoj dvorani Sava centra.

Jakov je večeras održao peti solistički koncert, od 10 najavljenih, pa i rasprodatih, što je šokiralo domaću javnost, a i pored mnogo oprečnih komentara nekih od starijih kolega, mnogo njih se zapravo pojavilo u prvim redovima kako bi ga podržali.

